29.10.2025, среда, 20:30
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-1-1-1-3
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
4
Гатти
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
22
МакКенни
18
Костич
28
Влахович
17
Опенда
10
Йылдыз
3-4-1-1-1
40
Окойе
2
Гогличидзе
27
Кабаселе
28
Соле
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
29
Атта
11
Камара
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
9
Дэвис
18
Костич
24
Ругани
24
Ругани
18
Костич
28
Влахович
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
28
Влахович
17
Опенда
15
Дэвид
15
Дэвид
17
Опенда
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
29
Атта
38
Миллер
38
Миллер
29
Атта
24
Пиотровски
4
Ловрич
4
Ловрич
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
15
Байо
15
Байо
10
Дзаньоло
9
Дэвис
16
Букса
16
Букса
9
Дэвис
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
1
Маттиа Перин
ВР
45
Stefano Mangiapoco
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Массимо Брамбилла
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
45
Stefano Mangiapoco
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ПВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Брамбилла
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Ювентус - Удинезе
1
4
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
443
345
Сейвы
1
9
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
3.17
0.54
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Удинезе», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»