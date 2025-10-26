26.10.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 9 тур
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-3-1-2
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
5
Жаке
36
Сейду
95
Камара
21
Ронжье
42
Фофана
10
Бляс
22
Леполь
36
Эмболо
3-4-2-1
23
Диуф
33
Менди
3
Бар
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
34
Ванхутте
2
Абди
10
Диоп
27
Бога
9
Оморуйи
42
Фофана
48
Айт-Будлаль
48
Айт-Будлаль
42
Фофана
95
Камара
6
Сиссе
6
Сиссе
95
Камара
36
Сейду
95
Франковски
95
Франковски
36
Сейду
22
Леполь
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
22
Леполь
26
Мерлен
75
Мейте
75
Мейте
26
Мерлен
2
Абди
35
Ба
35
Ба
2
Абди
92
Клосс
23
Луше
23
Луше
92
Клосс
10
Диоп
8
Сансон
8
Сансон
10
Диоп
99
Самед
7
Гувейя
7
Гувейя
99
Самед
9
Оморуйи
17
17
9
Оморуйи
Остались в запасе
Ренн
Ницца
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Максим Дюпе
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ренн - Ницца
5
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
22
Офсайды
3
2
Количество передач
484
349
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.76
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Ниццы», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»