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  • «Ренн» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Ренн» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 18:05
Ренн
26.10.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
67' А. Айт-Будлаль
38' С. Диоп 45+1' Ж. Клосс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
(К) ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Софьян Диоп
АП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
5
Жаке
36
Сейду
95
Камара
21
Ронжье
42
Фофана
10
Бляс
22
Леполь
36
Эмболо
3-4-2-1
23
Диуф
33
Менди
3
Бар
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
34
Ванхутте
2
Абди
10
Диоп
27
Бога
9
Оморуйи
42
Фофана
48
Айт-Будлаль
48
Айт-Будлаль
42
Фофана
95
Камара
6
Сиссе
6
Сиссе
95
Камара
36
Сейду
95
Франковски
95
Франковски
36
Сейду
22
Леполь
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
22
Леполь
26
Мерлен
75
Мейте
75
Мейте
26
Мерлен
2
Абди
35
Ба
35
Ба
2
Абди
92
Клосс
23
Луше
23
Луше
92
Клосс
10
Диоп
8
Сансон
8
Сансон
10
Диоп
99
Самед
7
Гувейя
7
Гувейя
99
Самед
9
Оморуйи
17
17
9
Оморуйи
Остались в запасе
Ренн
Ницца
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Максим Дюпе
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
21
Исак Янссон
ПВ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ренн - Ницца
5
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
22
Офсайды
3
2
Количество передач
484
349
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.76
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Ниццы», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Ницца»

«Ренн» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Ренн
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