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  • «Атлетик» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Атлетик» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 18:20
Атлетик
25.10.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
75' Б. Майорал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
21
Мароан Саннади
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
21
Марио Мартин
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
32
José Luis Pérez
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
17
Бершиче
4
Ляпорт
3
Вивиан
15
Леке
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
3-2-2-2-1
13
Сорья
26
Фемения
22
Дуарте
2
Джене
2
Иглесиас
15
Рико
6
Милья
8
Арамбарри
33
Лисо
11
да Коста
9
Майорал
15
Леке
12
Аресо
12
Аресо
15
Леке
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
23
Наварро
23
Наварро
7
Беренгер
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
8
Сансет
19
Изета
19
Изета
8
Сансет
11
да Коста
21
Мартин
21
Мартин
11
да Коста
26
Фемения
14
Муньос
14
Муньос
26
Фемения
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
11
Абу Камара
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
32
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
11
Абу Камара
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
32
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Хетафе
1
3
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
14
Офсайды
3
4
Количество передач
438
317
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
61
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.81
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Хетафе», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Хетафе»

«Атлетик» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Атлетик
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