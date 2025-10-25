25.10.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
1
Симон
17
Бершиче
4
Ляпорт
3
Вивиан
15
Леке
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
3-2-2-2-1
13
Сорья
26
Фемения
22
Дуарте
2
Джене
2
Иглесиас
15
Рико
6
Милья
8
Арамбарри
33
Лисо
11
да Коста
9
Майорал
15
Леке
12
Аресо
12
Аресо
15
Леке
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
23
Наварро
23
Наварро
7
Беренгер
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
8
Сансет
19
Изета
19
Изета
8
Сансет
11
да Коста
21
Мартин
21
Мартин
11
да Коста
26
Фемения
14
Муньос
14
Муньос
26
Фемения
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
11
Абу Камара
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
32
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
11
Абу Камара
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
32
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Хетафе
1
3
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
14
Офсайды
3
4
Количество передач
438
317
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
61
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.81
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Хетафе», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»