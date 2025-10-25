25.10.2025, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-3-2
1
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
4
де Лигт
2
Далот
5
Каземиро
16
Диалло
8
Фернандеш
19
Мбемо
30
Шешко
10
Кунья
2-5-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
29
Де Куйпер
20
Балеба
26
Аяри
27
Виффер
24
Кадиоглу
11
Минте
10
Рюттер
18
Уэлбек
16
Диалло
17
Доргу
17
Доргу
16
Диалло
23
Шоу
6
Хевен
6
Хевен
23
Шоу
10
Кунья
5
Угарте
5
Угарте
10
Кунья
5
Каземиро
20
Мэйну
20
Мэйну
5
Каземиро
30
Шешко
11
Зиркзее
11
Зиркзее
30
Шешко
20
Балеба
20
Милнер
20
Милнер
20
Балеба
26
Аяри
25
Гомес
25
Гомес
26
Аяри
29
Де Куйпер
23
Уотсон
23
Уотсон
29
Де Куйпер
10
Рюттер
19
Костулас
19
Костулас
10
Рюттер
27
Виффер
9
Цимас
9
Цимас
27
Виффер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
49
Nehemiah Oriola
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
2
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
4
13
Офсайды
2
2
Количество передач
442
568
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.12
xGP (предотвращенные голы)
-0.96
-0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»