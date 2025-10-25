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  • «Нафтан» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Нафтан» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 12:50
Нафтан
25.10.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Мн
2' A. Rakhimov
34' Ф. Ибрахим 43' К. Варданян 48' Ф. Абдуллахи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
31
Руслан Розиев
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Динамо Мн
32
Иван Коновалов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
4
Антон Суша
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
14
Ivan Chmut
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
9
Vitinho
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Харитонович
88
Драбатович
44
Санников
3
Костомаров
52
Кресс
66
Камара
19
10
Протасов
31
Розиев
9
Леонович
8
Ермакович
2-2-1-3-2
32
Коновалов
67
Бегунов
33
Ибрахим
42
Абдуллахи
6
Мякиш
24
Вакулич
98
Подстрелов
8
Демченко
7
Малашевич
37
Цепенков
10
Варданян
8
Ермакович
12
Жвирбля
12
Жвирбля
8
Ермакович
9
Леонович
7
Колядко
7
Колядко
9
Леонович
19
11
Пранович
11
Пранович
19
31
Розиев
90
Грудько
90
Грудько
31
Розиев
8
Демченко
26
Калинин
26
Калинин
8
Демченко
10
Варданян
17
Бахар
17
Бахар
10
Варданян
7
Малашевич
30
Джимет
30
Джимет
7
Малашевич
37
Цепенков
21
Шевченко
21
Шевченко
37
Цепенков
Остались в запасе
Нафтан
Динамо Мн
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
14
Ivan Chmut
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
9
Vitinho
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
14
Ivan Chmut
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
9
Vitinho
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Нафтан - Динамо Мн
1
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Динамо» Минск, 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Динамо» Минск

«Нафтан» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Нафтан
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