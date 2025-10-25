25.10.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
3-2-1-3-1
13
Харитонович
88
Драбатович
44
Санников
3
Костомаров
52
Кресс
66
Камара
19
10
Протасов
31
Розиев
9
Леонович
8
Ермакович
2-2-1-3-2
32
Коновалов
67
Бегунов
33
Ибрахим
42
Абдуллахи
6
Мякиш
24
Вакулич
98
Подстрелов
8
Демченко
7
Малашевич
37
Цепенков
10
Варданян
8
Ермакович
12
Жвирбля
12
Жвирбля
8
Ермакович
9
Леонович
7
Колядко
7
Колядко
9
Леонович
19
11
Пранович
11
Пранович
19
31
Розиев
90
Грудько
90
Грудько
31
Розиев
8
Демченко
26
Калинин
26
Калинин
8
Демченко
10
Варданян
17
Бахар
17
Бахар
10
Варданян
7
Малашевич
30
Джимет
30
Джимет
7
Малашевич
37
Цепенков
21
Шевченко
21
Шевченко
37
Цепенков
Остались в запасе
Нафтан
Динамо Мн
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
14
Ivan Chmut
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
9
Vitinho
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
14
Ivan Chmut
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
9
Vitinho
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Нафтан - Динамо Мн
1
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Динамо» Минск, 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»