25.10.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Харьков
Харьков
3-4-1-2
30
Варакута
24
Мартынюк
18
Павлюк
27
Крупский
45
Калитвинцев
20
Литвиненко
31
Шабанов
5
Калюжный
9
Антюх
19
Рашица
98
Итодо
3-4-1
12
Паламарчук
34
Муравский
29
Дидык
17
Кузик
16
Рябов
19
Пастух
68
Оба
11
Пасич
90
Ассинор
24
Мартынюк
2
Капинус
2
Капинус
24
Мартынюк
9
Антюх
25
Когут
25
Когут
9
Антюх
29
Дидык
4
4
29
Дидык
19
Пастух
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
19
Пастух
Яшари
6
Танковский
6
Танковский
Яшари
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Харьков
ЛНЗ
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
47
Ilya Khrunyk
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
23
Ярослав Проценко
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
47
Ilya Khrunyk
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Харьков - ЛНЗ
3
5
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «ЛНЗ», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «ЛНЗ»
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Источник: «Бомбардир»