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Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Нанта», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Нант»