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  • «Париж» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

«Париж» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

24 октября 2025, 20:35
Париж
24.10.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Нант
15' С. Шергуи
2' Ю. Эль-Араби 38' М. Аблин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Максим Лопес
(К) ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
78
Tylel Tati
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
(К) ПЗ
19
Луи Леру
ЦП
5
Хек-Гю Квон
ЦП
17
Демен Табибу
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Адама Камара
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Alimani Gory
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
6
Bahmed Deuff
ЦП
69
Sacha Ziani
ЦП
10
Y. Benhattab
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-1-2-2-1
16
28
де Смет
31
Шергуи
5
Мбоу
14
Траоре
4
Марчетти
33
Лис-Мелу
20
Лопес
27
Саймон
10
Кеббаль
11
Крассо
4-3-3
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
78
6
Мванга
15
Авазим
19
Леру
5
Квон
17
Табибу
11
Аблин
12
Гирасси
19
Эль-Араби
14
Траоре
6
Отавио
6
Отавио
14
Траоре
11
Крассо
69
Геббельс
69
Геббельс
11
Крассо
4
Марчетти
93
Иконе
93
Иконе
4
Марчетти
10
Кеббаль
11
11
10
Кеббаль
27
Саймон
12
Дико
12
Дико
27
Саймон
17
Табибу
31
Коцца
31
Коцца
17
Табибу
12
Гирасси
18
Сентонс
18
Сентонс
12
Гирасси
5
Квон
6
6
5
Квон
19
Эль-Араби
42
Мохамед
42
Мохамед
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Париж
Нант
1
Кевин Трапп
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Адама Камара
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
69
Sacha Ziani
ЦП
10
Y. Benhattab
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Адама Камара
ЦП
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
69
Sacha Ziani
ЦП
10
Y. Benhattab
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Париж - Нант
4
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
13
Офсайды
9
1
Количество передач
549
270
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.92
xGP (предотвращенные голы)
0.26
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Нанта», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Нант»

«Париж» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Париж
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