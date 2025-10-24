24.10.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Париж
Париж
4-1-2-2-1
16
28
де Смет
31
Шергуи
5
Мбоу
14
Траоре
4
Марчетти
33
Лис-Мелу
20
Лопес
27
Саймон
10
Кеббаль
11
Крассо
4-3-3
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
78
6
Мванга
15
Авазим
19
Леру
5
Квон
17
Табибу
11
Аблин
12
Гирасси
19
Эль-Араби
14
Траоре
6
Отавио
6
Отавио
14
Траоре
11
Крассо
69
Геббельс
69
Геббельс
11
Крассо
4
Марчетти
93
Иконе
93
Иконе
4
Марчетти
10
Кеббаль
11
11
10
Кеббаль
27
Саймон
12
Дико
12
Дико
27
Саймон
17
Табибу
31
Коцца
31
Коцца
17
Табибу
12
Гирасси
18
Сентонс
18
Сентонс
12
Гирасси
5
Квон
6
6
5
Квон
19
Эль-Араби
42
Мохамед
42
Мохамед
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Париж
Нант
1
Кевин Трапп
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Адама Камара
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
69
Sacha Ziani
ЦП
10
Y. Benhattab
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Адама Камара
ЦП
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
69
Sacha Ziani
ЦП
10
Y. Benhattab
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Париж - Нант
4
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
13
Офсайды
9
1
Количество передач
549
270
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.92
xGP (предотвращенные голы)
0.26
0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Нанта», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Нант»
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Источник: «Бомбардир»