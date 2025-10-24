Составы команд
Верес
Верес
2-1-1-1-5
91
Горох
3
Вовченко
22
Корнийчук
14
Харатин
27
Куция
18
Бойко
4
Ципот
7
Айдын
11
9
Тарануха
22
Стамулис
3-2-2-3
1
Сапутин
5
Янич
10
Жуниньо
77
Кушниренко
55
Джордан
17
Вантух
44
Пердута
6
Попара
9
Вокрри
7
28
Будковский
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
18
Бойко
29
Кучеров
29
Кучеров
18
Бойко
7
Айдын
77
Шарай
77
Шарай
7
Айдын
90
90
10
Жуниньо
7
Маткевич
7
Маткевич
10
Жуниньо
9
Вокрри
19
Саленко
19
Саленко
9
Вокрри
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
6
Попара
22
Мичин
22
Мичин
6
Попара
Остались в запасе
Верес
Заря
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Serhii Sten
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Serhii Sten
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Верес - Заря
2
1
3
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Зари», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Заря»
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Источник: «Бомбардир»