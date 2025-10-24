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  • «Верес» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

«Верес» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

24 октября 2025, 16:50
Верес
24.10.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
91
Валентин Горох
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
7
Эрен Айдын
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
7
N. Andjusic
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
71
Serhii Sten
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Заря
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
7
Андрей Маткевич
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
2-1-1-1-5
91
Горох
3
Вовченко
22
Корнийчук
14
Харатин
27
Куция
18
Бойко
4
Ципот
7
Айдын
11
9
Тарануха
22
Стамулис
3-2-2-3
1
Сапутин
5
Янич
10
Жуниньо
77
Кушниренко
55
Джордан
17
Вантух
44
Пердута
6
Попара
9
Вокрри
7
28
Будковский
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
18
Бойко
29
Кучеров
29
Кучеров
18
Бойко
7
Айдын
77
Шарай
77
Шарай
7
Айдын
90
90
10
Жуниньо
7
Маткевич
7
Маткевич
10
Жуниньо
9
Вокрри
19
Саленко
19
Саленко
9
Вокрри
77
Кушниренко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
77
Кушниренко
6
Попара
22
Мичин
22
Мичин
6
Попара
Остались в запасе
Верес
Заря
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Serhii Sten
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Serhii Sten
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
27
Vladyslav Saychyshyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Valerii Kosivskyi
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Верес - Заря
2
1
3
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Зари», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Заря»

«Верес» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Верес
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