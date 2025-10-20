Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Удинезе», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Удинезе»