20.10.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
Удинезе
4-2-2-2
16
Сильвестри
42
Терраччано
3
Пеццелла
15
Бьянкетти
6
Башкиротто
38
Бондо
22
Пайеро
24
Дзербин
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
9
Варди
3-4-1-1-1
40
Окойе
2
Гогличидзе
28
Соле
27
Кабаселе
59
Дзаноли
8
Карлстрем
29
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
15
Байо
24
Дзербин
4
Барбиери
4
Барбиери
24
Дзербин
22
Пайеро
25
Лордкипанидзе
25
Лордкипанидзе
22
Пайеро
27
Вандепутте
16
Сармиенто
16
Сармиенто
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
20
Васкес
20
Васкес
90
Бонаццоли
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
32
Эккеленкамп
24
Пиотровски
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
29
Атта
38
Миллер
38
Миллер
29
Атта
15
Байо
16
Букса
16
Букса
15
Байо
10
Дзаньоло
9
Дэвис
9
Дэвис
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Кремонезе
Удинезе
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Кремонезе - Удинезе
4
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
14
Офсайды
1
2
Количество передач
367
340
Сейвы
0
2
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Удинезе», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»