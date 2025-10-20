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  • «Кремонезе» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

«Кремонезе» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

20 октября 2025, 20:35
Кремонезе
20.10.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
4' Ф. Терраччано
51' Н. Дзаньоло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
38
Варрен Бондо
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Кремонезе
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
20
Франко Васкес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
4-2-2-2
16
Сильвестри
42
Терраччано
3
Пеццелла
15
Бьянкетти
6
Башкиротто
38
Бондо
22
Пайеро
24
Дзербин
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
9
Варди
3-4-1-1-1
40
Окойе
2
Гогличидзе
28
Соле
27
Кабаселе
59
Дзаноли
8
Карлстрем
29
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
15
Байо
24
Дзербин
4
Барбиери
4
Барбиери
24
Дзербин
22
Пайеро
25
Лордкипанидзе
25
Лордкипанидзе
22
Пайеро
27
Вандепутте
16
Сармиенто
16
Сармиенто
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
20
Васкес
20
Васкес
90
Бонаццоли
59
Дзаноли
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
59
Дзаноли
32
Эккеленкамп
24
Пиотровски
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
29
Атта
38
Миллер
38
Миллер
29
Атта
15
Байо
16
Букса
16
Букса
15
Байо
10
Дзаньоло
9
Дэвис
9
Дэвис
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Кремонезе
Удинезе
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
12
Adrián Malovec
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
29
Абдулайе Камара
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Кремонезе - Удинезе
4
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
14
Офсайды
1
2
Количество передач
367
340
Сейвы
0
2
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.55
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Удинезе», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Удинезе»

«Кремонезе» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Кремонезе
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