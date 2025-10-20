20.10.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кудровка
Кудровка
4-3-1-1
37
Яшков
91
Мельничук
17
90
39
Мачелюк
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
10
Козак
77
3-4-1-2
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
24
Мартынюк
5
Калюжный
20
Литвиненко
45
Калитвинцев
31
Шабанов
9
Антюх
19
Рашица
98
Итодо
8
Сторчоус
7
Коркишко
7
Коркишко
8
Сторчоус
77
10
10
77
24
Мартынюк
2
Капинус
2
Капинус
24
Мартынюк
20
Литвиненко
25
Когут
25
Когут
20
Литвиненко
Остались в запасе
Кудровка
Харьков
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
23
Ярослав Проценко
ВР
12
Maksym Solovei
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Матвей Панченко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Проценко
ВР
12
Maksym Solovei
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Матвей Панченко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Кудровка - Харьков
1
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
15
Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Металлиста 1925», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Металлист 1925»
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Источник: «Бомбардир»