Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кудровка» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

«Кудровка» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

20 октября 2025, 16:50
Кудровка
20.10.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Харьков
35' А. Сторчоус
67' П. Итодо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
26
Иван Лосенко
ЦП
19
Артур Думанюк
ЦП
8
Андрей Сторчоус
ЦП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Харьков
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
98
Питер Итодо
ЦФ
19
Эрмир Рашица
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Кудровка
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
97
Anton Demchenko
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Харьков
23
Ярослав Проценко
ВР
12
Maksym Solovei
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
91
Матвей Панченко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
4-3-1-1
37
Яшков
91
Мельничук
17
90
39
Мачелюк
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
10
Козак
77
3-4-1-2
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
24
Мартынюк
5
Калюжный
20
Литвиненко
45
Калитвинцев
31
Шабанов
9
Антюх
19
Рашица
98
Итодо
8
Сторчоус
7
Коркишко
7
Коркишко
8
Сторчоус
77
10
10
77
24
Мартынюк
2
Капинус
2
Капинус
24
Мартынюк
20
Литвиненко
25
Когут
25
Когут
20
Литвиненко
Остались в запасе
Кудровка
Харьков
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
23
Ярослав Проценко
ВР
12
Maksym Solovei
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Матвей Панченко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Roman Lyopka
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Anton Demchenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Проценко
ВР
12
Maksym Solovei
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
44
Denys Kondratiuk
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Матвей Панченко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
73
Yaroslav Karpizin
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Кудровка - Харьков
1
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
15

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Металлиста 1925», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Металлист 1925»

«Кудровка» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Харьков Кудровка
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
10
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+