19.10.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-2-3-2
13
Сорья
26
Фемения
22
Дуарте
2
Джене
15
Рико
2
Иглесиас
8
Арамбарри
6
Милья
21
Мартин
33
Лисо
22
Санкрис
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
11
Родриго
30
Мастантуоно
10
Мбаппе
26
Фемения
12
Ньом
12
Ньом
26
Фемения
33
Лисо
11
да Коста
11
да Коста
33
Лисо
21
Мартин
11
Камара
11
Камара
21
Мартин
5
Алаба
2
Асенсио
2
Асенсио
5
Алаба
6
Камавинга
15
Гюлер
15
Гюлер
6
Камавинга
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
30
Мастантуоно
7
Винисиус
7
Винисиус
30
Мастантуоно
5
Беллингем
7
Гарсия
7
Гарсия
5
Беллингем
Остались в запасе
Хетафе
Реал
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хетафе - Реал
4
2
1
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
27
11
Офсайды
2
3
Количество передач
194
632
Сейвы
9
1
Точность передач %
54
87
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Реала», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»