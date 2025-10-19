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  • «Хетафе» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Хетафе» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 20:50
Хетафе
19.10.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Реал
80' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
27
Тиаго Питарч
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
26
Фемения
22
Дуарте
2
Джене
15
Рико
2
Иглесиас
8
Арамбарри
6
Милья
21
Мартин
33
Лисо
22
Санкрис
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
11
Родриго
30
Мастантуоно
10
Мбаппе
26
Фемения
12
Ньом
12
Ньом
26
Фемения
33
Лисо
11
да Коста
11
да Коста
33
Лисо
21
Мартин
11
Камара
11
Камара
21
Мартин
5
Алаба
2
Асенсио
2
Асенсио
5
Алаба
6
Камавинга
15
Гюлер
15
Гюлер
6
Камавинга
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
30
Мастантуоно
7
Винисиус
7
Винисиус
30
Мастантуоно
5
Беллингем
7
Гарсия
7
Гарсия
5
Беллингем
Остались в запасе
Хетафе
Реал
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Тиаго Питарч
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хетафе - Реал
4
2
1
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
27
11
Офсайды
2
3
Количество передач
194
632
Сейвы
9
1
Точность передач %
54
87
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Реала», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Реал»

«Хетафе» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Хетафе
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