19.10.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
5 : 3
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
3-1-3-2
93
Чондрич
2
Бартолец
22
Марочкин
3
Калайца
10
Томасов
77
Шомко
7
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
8
Башич
3-2-2-2-1
25
Влад
6
Касым
26
Анджелкович
4
Кусяпов
31
Танжариков
5
Каиров
4
Уче
20
Жуков
12
Думбуя
18
Жан
7
Соса
22
Марочкин
55
Аманович
55
Аманович
22
Марочкин
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
Камара
4
Быстров
4
Быстров
Камара
81
Каримов
81
Каримов
25
Влад
1
Трофимец
1
Трофимец
25
Влад
31
Танжариков
2
Скворцов
2
Скворцов
31
Танжариков
4
Уче
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
4
Уче
12
Думбуя
11
Шушеначев
11
Шушеначев
12
Думбуя
4
Кусяпов
19
Омиртаев
19
Омиртаев
4
Кусяпов
Остались в запасе
Астана
Актобе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
4
Марио Рабиу
ОП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
4
Марио Рабиу
ОП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Астана - Актобе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Актобе», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Актобе»
- Матч в прямом эфире будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»