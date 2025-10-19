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  • «Астана» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Астана» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 13:50
Астана
19.10.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
5 : 3
Завершен
Актобе
13' Х. Жан 40' Д. Соса 62' А. Шушеначев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Георгий Жуков
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
9
Бауржан Исламхан
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
2
Лев Скворцов
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Марио Рабиу
ОП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-1-3-2
93
Чондрич
2
Бартолец
22
Марочкин
3
Калайца
10
Томасов
77
Шомко
7
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
8
Башич
3-2-2-2-1
25
Влад
6
Касым
26
Анджелкович
4
Кусяпов
31
Танжариков
5
Каиров
4
Уче
20
Жуков
12
Думбуя
18
Жан
7
Соса
22
Марочкин
55
Аманович
55
Аманович
22
Марочкин
7
Эбонг
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
7
Эбонг
Камара
4
Быстров
4
Быстров
Камара
81
Каримов
81
Каримов
25
Влад
1
Трофимец
1
Трофимец
25
Влад
31
Танжариков
2
Скворцов
2
Скворцов
31
Танжариков
4
Уче
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
4
Уче
12
Думбуя
11
Шушеначев
11
Шушеначев
12
Думбуя
4
Кусяпов
19
Омиртаев
19
Омиртаев
4
Кусяпов
Остались в запасе
Астана
Актобе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
4
Марио Рабиу
ОП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
9
Бауржан Исламхан
АП
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
4
Марио Рабиу
ОП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Астана - Актобе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Актобе», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана»«Актобе»

«Астана» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Астана
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