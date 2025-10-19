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  • «Верес» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Верес» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 14:20
Верес
19.10.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
56' К. Стамулис
90+3' Х. Туати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
4
Кай Ципот
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
7
Эрен Айдын
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Александрия
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
25
Николай Огарков
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
59
Артем Козак
ПВ
99
Брайан Кастильо
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
44
Джоннатан Сильва
ЦП
50
Денис Шостак
АП
19
Жота
ЦФ
2-1-1-1-5
91
Горох
33
Гончаренко
17
Протасевич
14
Харатин
27
Куция
18
Бойко
22
Стамулис
9
Тарануха
11
7
Айдын
4
Ципот
4-2-2-2
25
Огарков
86
Боль
22
Скорко
44
Кампуш
5
Энрике
15
Мишнев
59
Козак
10
Булеца
77
Кара
99
Кастильо
33
Гончаренко
3
Вовченко
3
Вовченко
33
Гончаренко
27
Куция
29
Кучеров
29
Кучеров
27
Куция
9
Тарануха
71
71
9
Тарануха
77
Шарай
77
Шарай
7
Айдын
90
90
7
Айдын
25
Огарков
49
Амарал
49
Амарал
25
Огарков
59
Козак
44
Сильва
44
Сильва
59
Козак
15
Мишнев
50
Шостак
50
Шостак
15
Мишнев
5
Энрике
24
Туати
24
Туати
5
Энрике
77
Кара
19
Жота
19
Жота
77
Кара
Остались в запасе
Верес
Александрия
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Верес - Александрия
4
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Александрии», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Александрия»

«Верес» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Верес
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