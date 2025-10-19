19.10.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
2-1-1-1-5
91
Горох
33
Гончаренко
17
Протасевич
14
Харатин
27
Куция
18
Бойко
22
Стамулис
9
Тарануха
11
7
Айдын
4
Ципот
4-2-2-2
25
Огарков
86
Боль
22
Скорко
44
Кампуш
5
Энрике
15
Мишнев
59
Козак
10
Булеца
77
Кара
99
Кастильо
33
Гончаренко
3
Вовченко
3
Вовченко
33
Гончаренко
27
Куция
29
Кучеров
29
Кучеров
27
Куция
9
Тарануха
71
71
9
Тарануха
77
Шарай
77
Шарай
7
Айдын
90
90
7
Айдын
25
Огарков
49
Амарал
49
Амарал
25
Огарков
59
Козак
44
Сильва
44
Сильва
59
Козак
15
Мишнев
50
Шостак
50
Шостак
15
Мишнев
5
Энрике
24
Туати
24
Туати
5
Энрике
77
Кара
19
Жота
19
Жота
77
Кара
Остались в запасе
Верес
Александрия
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
78
Maksym Yakhontov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Верес - Александрия
4
1
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Александрии», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Александрия»
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Источник: «Бомбардир»