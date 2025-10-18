18.10.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
20
Хименес
17
Ганцко
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
10
Баэна
31
Гонсалес
19
Альварес
7
Гризманн
4-1-1-3-1
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
23
Бретонес
14
Гарсия
23
Муньос
17
Будимир
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
10
Баэна
23
Алмада
23
Алмада
10
Баэна
31
Гонсалес
20
Симеоне
20
Симеоне
31
Гонсалес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
19
Альварес
18
Распадори
18
Распадори
19
Альварес
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
19
Розье
7
Бенито
7
Бенито
19
Розье
6
Торро
11
Барха
11
Барха
6
Торро
23
Муньос
23
Бекер
23
Бекер
23
Муньос
5
Эррандо
9
Гарсия
9
Гарсия
5
Эррандо
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Айтор
ВР
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Атлетико - Осасуна
1
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
11
Офсайды
6
1
Количество передач
528
359
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Осасуны», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»