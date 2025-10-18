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  • «Атлетико» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Атлетико» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 20:50
Атлетико
18.10.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
69' Т. Алмада
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
20
Хименес
17
Ганцко
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
10
Баэна
31
Гонсалес
19
Альварес
7
Гризманн
4-1-1-3-1
1
Эррера
19
Розье
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
23
Бретонес
14
Гарсия
23
Муньос
17
Будимир
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
10
Баэна
23
Алмада
23
Алмада
10
Баэна
31
Гонсалес
20
Симеоне
20
Симеоне
31
Гонсалес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
19
Альварес
18
Распадори
18
Распадори
19
Альварес
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
19
Розье
7
Бенито
7
Бенито
19
Розье
6
Торро
11
Барха
11
Барха
6
Торро
23
Муньос
23
Бекер
23
Бекер
23
Муньос
5
Эррандо
9
Гарсия
9
Гарсия
5
Эррандо
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Айтор
ВР
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Атлетико - Осасуна
1
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
11
Офсайды
6
1
Количество передач
528
359
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Осасуны», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Осасуна»

«Атлетико» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Атлетико
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