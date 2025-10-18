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  • «Анжер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Анжер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 18:50
Анжер
18.10.2025, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Монако
85' С. Шериф
72' Ф. Балогун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
6
Луи Мутон
ОП
14
Яссин Белхдим
ЦП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
8
Химад Абделли
АП
10
Амин Сбаи
ЦФ
9
Проспер Питер
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
29
Ланрой Машин
ЦФ
11
Аруна Джибирин
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Аладжи Бамба
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Коффи
29
Анен
21
Лефор
4
Камара
2
Аркю
6
Мутон
14
Белхдим
93
Белькебла
8
Абделли
9
Питер
10
Сбаи
3-2-1-3-1
16
Кен
4
Тезе
22
Салису
6
Керер
11
Уаттара
12
Энрике
28
Кулибали
15
Дьятта
11
Аклиуш
31
Фати
14
Бирет
10
Сбаи
3
Экоми
3
Экоми
10
Сбаи
8
Абделли
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Абделли
9
Питер
49
Шериф
49
Шериф
9
Питер
29
Анен
29
Машин
29
Машин
29
Анен
6
Мутон
11
Джибирин
11
Джибирин
6
Мутон
4
Тезе
8
Бамба
8
Бамба
4
Тезе
11
Уаттара
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
11
Уаттара
31
Фати
18
Минамино
18
Минамино
31
Фати
11
Аклиуш
99
Иленихена
99
Иленихена
11
Аклиуш
14
Бирет
9
Балогун
9
Балогун
14
Бирет
Остались в запасе
Анжер
Монако
16
Мельвен Зинга
ВР
20
Marius Louer
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Дюже
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
20
Marius Louer
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
19
Папе Кабрал
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Анжер - Монако
2
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
14
Количество передач
396
566
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Монако», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Монако»

«Анжер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Анжер
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