Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
2-2-3-2-1
32
Коновалов
33
Ибрахим
67
Бегунов
42
Абдуллахи
6
Мякиш
24
Вакулич
19
Гречихо
17
Бахар
8
Демченко
98
Подстрелов
10
Варданян
3-2-2-3
44
Клещук
90
Кукушкин
3
Чаговец
2
Шемрук
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Потапенко
17
Мартинкевич
11
Симоненко
10
Лаптев
7
Адеола
19
Гречихо
7
Малашевич
7
Малашевич
19
Гречихо
17
Бахар
21
Шевченко
21
Шевченко
17
Бахар
8
Демченко
30
Джимет
30
Джимет
8
Демченко
10
Лаптев
11
Антилевский
11
Антилевский
10
Лаптев
Остались в запасе
Динамо Мн
Гомель
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
9
Vitinho
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
9
Vitinho
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Динамо Мн - Гомель
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Гомеля», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Гомель»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»