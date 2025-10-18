Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Гомеля», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Гомель»