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  • «Динамо» Минск – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Динамо» Минск – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 15:50
Динамо Мн
18.10.2025, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Гомель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
32
Иван Коновалов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
19
Педро Игор
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
9
Vitinho
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
2-2-3-2-1
32
Коновалов
33
Ибрахим
67
Бегунов
42
Абдуллахи
6
Мякиш
24
Вакулич
19
Гречихо
17
Бахар
8
Демченко
98
Подстрелов
10
Варданян
3-2-2-3
44
Клещук
90
Кукушкин
3
Чаговец
2
Шемрук
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Потапенко
17
Мартинкевич
11
Симоненко
10
Лаптев
7
Адеола
19
Гречихо
7
Малашевич
7
Малашевич
19
Гречихо
17
Бахар
21
Шевченко
21
Шевченко
17
Бахар
8
Демченко
30
Джимет
30
Джимет
8
Демченко
10
Лаптев
11
Антилевский
11
Антилевский
10
Лаптев
Остались в запасе
Динамо Мн
Гомель
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
9
Vitinho
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
9
Vitinho
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
56
S. Loskutov
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Динамо Мн - Гомель
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Гомеля», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Гомель»

«Динамо» Минск – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Динамо Мн
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