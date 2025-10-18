18.10.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-2-2-3
1
Сапутин
5
Янич
10
Жуниньо
77
Кушниренко
17
Вантух
55
Джордан
44
Пердута
6
Попара
7
9
Вокрри
28
Будковский
4-1-3-1-1
35
Нещерет
20
Караваев
66
Тиаре
4
Попов
2
Вивчаренко
91
Михайленко
39
Герреро
29
Буяльский
8
Пихаленок
9
Волошин
16
Огундана
9
Вокрри
21
Башич
21
Башич
9
Вокрри
17
Вантух
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
17
Вантух
6
Попара
22
Мичин
22
Мичин
6
Попара
28
Будковский
11
Горбач
11
Горбач
28
Будковский
8
Пихаленок
6
Бражко
6
Бражко
8
Пихаленок
9
Волошин
22
Кабаев
22
Кабаев
9
Волошин
29
Буяльский
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
29
Буяльский
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
Остались в запасе
Заря
Динамо К
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Заря - Динамо К
2
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Динамо» Киев, 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»