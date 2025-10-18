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  • «Заря» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Заря» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 14:20
Заря
18.10.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
84' Ф. Будковский
61' В. Буяльский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
7
N. Andjusic
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
3-2-2-3
1
Сапутин
5
Янич
10
Жуниньо
77
Кушниренко
17
Вантух
55
Джордан
44
Пердута
6
Попара
7
9
Вокрри
28
Будковский
4-1-3-1-1
35
Нещерет
20
Караваев
66
Тиаре
4
Попов
2
Вивчаренко
91
Михайленко
39
Герреро
29
Буяльский
8
Пихаленок
9
Волошин
16
Огундана
9
Вокрри
21
Башич
21
Башич
9
Вокрри
17
Вантух
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
17
Вантух
6
Попара
22
Мичин
22
Мичин
6
Попара
28
Будковский
11
Горбач
11
Горбач
28
Будковский
8
Пихаленок
6
Бражко
6
Бражко
8
Пихаленок
9
Волошин
22
Кабаев
22
Кабаев
9
Волошин
29
Буяльский
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
29
Буяльский
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
Остались в запасе
Заря
Динамо К
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
36
Руан Оливейра
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Заря - Динамо К
2
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
11

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Динамо» Киев, 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Динамо» Киев

«Заря» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Заря
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