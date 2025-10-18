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Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Динамо» Киев, 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Динамо» Киев