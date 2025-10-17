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  • «Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

«Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

17 октября 2025, 15:50
Арсенал
17.10.2025, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
58' А. Шестюк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
47
Владислав Васильев
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
29
Никита Пацко
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
7
Марк Мокин
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
8
Александр Гуз
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
3-2-4-1
30
Сороко
99
Волков
47
Васильев
5
Вегеря
88
Щетинин
89
Арутюнян
9
Сенько
11
Ловец
27
Гаевой
77
Сотников
89
Французов
2-1-2-2-3
1
Климович
3
Тихомиров
20
Веретило
88
Кнышев
5
Волков
2
Тве
29
Пацко
6
Гоманов
10
Хващинский
9
Шестюк
23
Ковалевич
9
Сенько
41
Лутик
41
Лутик
9
Сенько
89
Французов
15
Вашкевич
15
Вашкевич
89
Французов
27
Гаевой
7
Мокин
7
Мокин
27
Гаевой
29
Пацко
25
Макаренко
25
Макаренко
29
Пацко
2
Тве
22
Булмага
22
Булмага
2
Тве
10
Хващинский
8
Гуз
8
Гуз
10
Хващинский
23
Ковалевич
11
Сталбеков
11
Сталбеков
23
Ковалевич
Остались в запасе
Арсенал
Ислочь
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
Главный тренер
Сергей Якушин
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
6
Андрей Ишутин
ОП
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Арсенал - Ислочь
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ислочи», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ислочь»

«Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Арсенал
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