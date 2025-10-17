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  • «Кызыл-Жар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

«Кызыл-Жар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

17 октября 2025, 11:50
Кызыл-Жар
17.10.2025, пятница, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Кайрат
42' Д. Сатпаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
5
Рафаэл Сабино
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
55
Валерий Громыко
АП
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Азамат Туякбаев
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Лобанцев
9
Горшунов
22
25
Туре
4
Васильев
5
Сабино
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
7
Мульдинов
11
Черединов
11
Жангылышбай
3-3-1-2
1
Анарбеков
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
55
Громыко
7
Жоржинью
12
Сатпаев
7
Мульдинов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
7
Мульдинов
9
Горшунов
15
Себай
15
Себай
9
Горшунов
15
Арад
8
Байбек
8
Байбек
15
Арад
4
Касабулат
18
Глейзер
18
Глейзер
4
Касабулат
7
Жоржинью
17
Туякбаев
17
Туякбаев
7
Жоржинью
55
Громыко
77
Зария
77
Зария
55
Громыко
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайрат
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайрат
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Кайрата», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Кайрат»

«Кызыл-Жар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Кызыл-Жар
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