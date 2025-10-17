17.10.2025, пятница, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
4-2-1-1-2
22
Лобанцев
9
Горшунов
22
25
Туре
4
Васильев
5
Сабино
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
7
Мульдинов
11
Черединов
11
Жангылышбай
3-3-1-2
1
Анарбеков
28
Сорокин
4
Касабулат
15
Арад
24
Мрынский
20
Тапалов
3
Мата
55
Громыко
7
Жоржинью
12
Сатпаев
7
Мульдинов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
7
Мульдинов
9
Горшунов
15
Себай
15
Себай
9
Горшунов
15
Арад
8
Байбек
8
Байбек
15
Арад
4
Касабулат
18
Глейзер
18
Глейзер
4
Касабулат
7
Жоржинью
17
Туякбаев
17
Туякбаев
7
Жоржинью
55
Громыко
77
Зария
77
Зария
55
Громыко
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайрат
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайрат
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Кайрата», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Кайрат»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»