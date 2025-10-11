11.10.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
4-1-2-2-1
86
Корец
18
Игнатьев
2
Тарасов
4
Супранович
5
Жилмостных
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
55
Саплинов
11
Назаренко
23
Чиканчи
3-2-3-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
6
Калистратов
3
Маругин
7
Аюкин
2
Хубаев
28
Султонов
27
Голыбин
11
Апеков
59
Моторин
10
Защепкин
22
Немченко
3
Бугриев
3
Бугриев
22
Немченко
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
11
Назаренко
69
Чурсин
69
Чурсин
11
Назаренко
35
Енин
55
Капленко
55
Капленко
35
Енин
28
Султонов
4
Юдинцев
4
Юдинцев
28
Султонов
59
Моторин
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
59
Моторин
11
Апеков
8
Шамкин
8
Шамкин
11
Апеков
27
Голыбин
10
Караев
10
Караев
27
Голыбин
Остались в запасе
Спартак К
КАМАЗ
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Главный тренер
Сергей Бондарь
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Спартак К - КАМАЗ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «КАМАЗа», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «КАМАЗ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»