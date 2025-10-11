Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» Кострома – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

«Спартак» Кострома – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 13:50
Спартак К
11.10.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
45+1' А. Саплинов (П)
14' Р. Мануйлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
55
Александр Саплинов
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Спартак К
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Иван Кудряшов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
4-1-2-2-1
86
Корец
18
Игнатьев
2
Тарасов
4
Супранович
5
Жилмостных
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
55
Саплинов
11
Назаренко
23
Чиканчи
3-2-3-2
31
Анисимов
27
Мануйлов
6
Калистратов
3
Маругин
7
Аюкин
2
Хубаев
28
Султонов
27
Голыбин
11
Апеков
59
Моторин
10
Защепкин
22
Немченко
3
Бугриев
3
Бугриев
22
Немченко
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
11
Назаренко
69
Чурсин
69
Чурсин
11
Назаренко
35
Енин
55
Капленко
55
Капленко
35
Енин
28
Султонов
4
Юдинцев
4
Юдинцев
28
Султонов
59
Моторин
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
59
Моторин
11
Апеков
8
Шамкин
8
Шамкин
11
Апеков
27
Голыбин
10
Караев
10
Караев
27
Голыбин
Остались в запасе
Спартак К
КАМАЗ
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Главный тренер
Сергей Бондарь
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
Остались в запасе
30
Евгений Замерец
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Спартак К - КАМАЗ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «КАМАЗа», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «КАМАЗ»

«Спартак» Кострома – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+