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  • «Сокол» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

«Сокол» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 12:50
Сокол
11.10.2025, суббота, 14:55
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
80' С. Грибов 90+7' П. Киреенко
21' Д. Озманов 70' А. Барановский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
24
Филип Мрзляк
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
96
Алексей Барановский
АП
17
Осман Минатулаев
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
64
Антон Егорушкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
3-3-1-2
1
Крайков
5
Ковачевич
33
Глойдман
6
Печенкин
51
Синяк
10
Мухин
2
Чуриков
29
Никитин
11
Голиянин
9
Шпитальный
3-1-1-3-2
31
Беленов
5
Кутин
17
Озманов
22
Хомуха
24
Мрзляк
22
Юсупов
88
Агеян
96
Барановский
15
Хабалов
70
Ортис
17
Минатулаев
19
Бутаев
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
19
Бутаев
10
Мухин
8
Кахриманович
8
Кахриманович
10
Мухин
51
Синяк
77
Лазарев
77
Лазарев
51
Синяк
33
Глойдман
13
Киреенко
13
Киреенко
33
Глойдман
11
Голиянин
53
Грибов
53
Грибов
11
Голиянин
17
Озманов
55
Шляков
55
Шляков
17
Озманов
5
Кутин
79
Троянов
79
Троянов
5
Кутин
24
Мрзляк
10
Гыстаров
10
Гыстаров
24
Мрзляк
70
Ортис
9
Карпук
9
Карпук
70
Ортис
Остались в запасе
Сокол
Уфа
36
Михаил Левашов
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Сокол - Уфа
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Уфы», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Уфа»

«Сокол» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Сокол
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