11.10.2025, суббота, 14:55
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-3-1-2
1
Крайков
5
Ковачевич
33
Глойдман
6
Печенкин
51
Синяк
10
Мухин
2
Чуриков
29
Никитин
11
Голиянин
9
Шпитальный
3-1-1-3-2
31
Беленов
5
Кутин
17
Озманов
22
Хомуха
24
Мрзляк
22
Юсупов
88
Агеян
96
Барановский
15
Хабалов
70
Ортис
17
Минатулаев
19
Бутаев
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
19
Бутаев
10
Мухин
8
Кахриманович
8
Кахриманович
10
Мухин
51
Синяк
77
Лазарев
77
Лазарев
51
Синяк
33
Глойдман
13
Киреенко
13
Киреенко
33
Глойдман
11
Голиянин
53
Грибов
53
Грибов
11
Голиянин
17
Озманов
55
Шляков
55
Шляков
17
Озманов
5
Кутин
79
Троянов
79
Троянов
5
Кутин
24
Мрзляк
10
Гыстаров
10
Гыстаров
24
Мрзляк
70
Ортис
9
Карпук
9
Карпук
70
Ортис
Остались в запасе
Сокол
Уфа
36
Михаил Левашов
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
69
Илья Ханенко
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Сокол - Уфа
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Уфы», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Уфа»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»