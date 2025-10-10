10.10.2025, пятница, 17:45
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-2-2-1
1
Малиевский
20
Садовничий
27
Шамурзаев
11
19
Кучинский
47
Козлов
46
Легчилин
15
Евдокимов
9
Пушняков
7
Клочков
59
4-1-3-2
30
Сороко
18
Михаленко
5
Вегеря
47
Васильев
99
Волков
89
Арутюнян
27
Гаевой
11
Ловец
77
Сотников
89
Французов
15
Вашкевич
11
6
Назаренко
6
Назаренко
11
46
Легчилин
32
Павлюковец
32
Павлюковец
46
Легчилин
7
Клочков
88
Савицкий
88
Савицкий
7
Клочков
47
Козлов
24
Якимов
24
Якимов
47
Козлов
59
17
Зубович
17
Зубович
59
47
Васильев
5
Власенко
5
Власенко
47
Васильев
89
Арутюнян
6
Ишутин
6
Ишутин
89
Арутюнян
15
Вашкевич
41
Лутик
41
Лутик
15
Вашкевич
Остались в запасе
Неман
Арсенал
22
Nikita Robak
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
4
Эдуард Акунец
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
Главный тренер
Сергей Якушин
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Остались в запасе
4
Эдуард Акунец
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Якушин
Статистика матча Неман - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Арсенала», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 17:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»