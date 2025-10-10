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  • «Неман» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

«Неман» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

10 октября 2025, 16:35
Неман
10.10.2025, пятница, 17:45
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
76' П. Савицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
9
Сергей Пушняков
АП
59
A. Devyaten
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
47
Владислав Васильев
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
Неман
22
Nikita Robak
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
Арсенал
4
Эдуард Акунец
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
6
Андрей Ишутин
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
4-1-2-2-1
1
Малиевский
20
Садовничий
27
Шамурзаев
11
19
Кучинский
47
Козлов
46
Легчилин
15
Евдокимов
9
Пушняков
7
Клочков
59
4-1-3-2
30
Сороко
18
Михаленко
5
Вегеря
47
Васильев
99
Волков
89
Арутюнян
27
Гаевой
11
Ловец
77
Сотников
89
Французов
15
Вашкевич
11
6
Назаренко
6
Назаренко
11
46
Легчилин
32
Павлюковец
32
Павлюковец
46
Легчилин
7
Клочков
88
Савицкий
88
Савицкий
7
Клочков
47
Козлов
24
Якимов
24
Якимов
47
Козлов
59
17
Зубович
17
Зубович
59
47
Васильев
5
Власенко
5
Власенко
47
Васильев
89
Арутюнян
6
Ишутин
6
Ишутин
89
Арутюнян
15
Вашкевич
41
Лутик
41
Лутик
15
Вашкевич
Остались в запасе
Неман
Арсенал
22
Nikita Robak
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
4
Эдуард Акунец
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
Главный тренер
Сергей Якушин
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Остались в запасе
4
Эдуард Акунец
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Якушин
Статистика матча Неман - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Арсенала», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 17:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Арсенал»

«Неман» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Неман
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