10.10.2025, пятница, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Казахстан
Казахстан
3-1-2-3-1
12
Сейсен
6
Касым
3
Алип
5
Каиров
5
Куат
20
Оразов
11
Вороговский
7
Кенжебек
19
Зайнутдинов
9
Чесноков
10
Самородов
3-5-1-1
1
Бюхель
23
Хофер
3
Гопель
2
Шлегель
18
Хаслер
17
Люхингер
20
19
8
Зеле
13
Киндл
7
Луке-Нотаро
3
Алип
4
Жумаханов
4
Жумаханов
3
Алип
20
Оразов
7
Жуков
7
Жуков
20
Оразов
11
Вороговский
14
Жагоров
14
Жагоров
11
Вороговский
7
Кенжебек
17
Свиридов
17
Свиридов
7
Кенжебек
19
Зайнутдинов
18
Караман
18
Караман
19
Зайнутдинов
20
20
Вольфингер
20
Вольфингер
20
8
Зеле
14
Мейер
14
Мейер
8
Зеле
2
Шлегель
5
Вайсенхофер
5
Вайсенхофер
2
Шлегель
13
Киндл
10
Саглам
10
Саглам
13
Киндл
7
Луке-Нотаро
11
Саланович
11
Саланович
7
Луке-Нотаро
Остались в запасе
Казахстан
Лихтенштейн
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
2
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
8
Даурен Жумат
ПВ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
22
William Pizzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
2
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
8
Даурен Жумат
ПВ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
22
William Pizzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Казахстан - Лихтенштейн
2
2
Всего ударов по воротам
25
3
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
15
Количество передач
557
250
Сейвы
1
6
Точность передач %
93
73
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан против Лихтенштейна, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Лихтенштейн
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»