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  • Казахстан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Казахстан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

10 октября 2025, 15:50
Казахстан
10.10.2025, пятница, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
4 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
26' Г. Кенжебек 28' Б. Зайнутдинов 59' Г. Кенжебек 81' А. Касым
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
3
Нуралы Алип
(К) ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
7
Галымжан Кенжебек
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Ислам Чесноков
ПВ
10
Максим Самородов
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
18
Николас Хаслер
(К) ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
20
Alessio Hasler
ЦП
19
Emanuel Zünd
ЦП
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Казахстан
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
2
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
17
Иван Свиридов
ПВ
8
Даурен Жумат
ПВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Лихтенштейн
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
5
Йонас Вайсенхофер
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
11
Деннис Саланович
ЦФ
22
William Pizzi
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Сейсен
6
Касым
3
Алип
5
Каиров
5
Куат
20
Оразов
11
Вороговский
7
Кенжебек
19
Зайнутдинов
9
Чесноков
10
Самородов
3-5-1-1
1
Бюхель
23
Хофер
3
Гопель
2
Шлегель
18
Хаслер
17
Люхингер
20
19
8
Зеле
13
Киндл
7
Луке-Нотаро
3
Алип
4
Жумаханов
4
Жумаханов
3
Алип
20
Оразов
7
Жуков
7
Жуков
20
Оразов
11
Вороговский
14
Жагоров
14
Жагоров
11
Вороговский
7
Кенжебек
17
Свиридов
17
Свиридов
7
Кенжебек
19
Зайнутдинов
18
Караман
18
Караман
19
Зайнутдинов
20
20
Вольфингер
20
Вольфингер
20
8
Зеле
14
Мейер
14
Мейер
8
Зеле
2
Шлегель
5
Вайсенхофер
5
Вайсенхофер
2
Шлегель
13
Киндл
10
Саглам
10
Саглам
13
Киндл
7
Луке-Нотаро
11
Саланович
11
Саланович
7
Луке-Нотаро
Остались в запасе
Казахстан
Лихтенштейн
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
2
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
8
Даурен Жумат
ПВ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
22
William Pizzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
16
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
2
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
21
Султанбек Астанов
ПП
8
Даурен Жумат
ПВ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
22
William Pizzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Казахстан - Лихтенштейн
2
2
Всего ударов по воротам
25
3
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
15
Количество передач
557
250
Сейвы
1
6
Точность передач %
93
73
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан против Лихтенштейна, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Лихтенштейн

Казахстан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
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