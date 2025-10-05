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  • «Самсунспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Самсунспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 18:50
Самсунспор
05.10.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
2
Логи Томассон
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
94
Талиска
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Самсунспор
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
5
Celil Yüksel
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
Фенербахче
39
Engin Biterge
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
3-2-2-2
1
Кочук
2
Томассон
55
ван Дронгелен
18
Явру
45
Макумбу
10
Нтчам
10
Кулибали
49
Мусаба
19
Хольс
99
Муандилмаджи
4-1-3-2
13
24
Остерволде
27
Семеду
37
Шкриньяр
3
Браун
4
Альварес
10
Асенсио
94
Талиска
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
17
Шиманьски
19
Хольс
22
22
19
Хольс
10
Кулибали
2
Мендес
2
Мендес
10
Кулибали
10
Нтчам
5
5
10
Нтчам
49
Мусаба
22
22
49
Мусаба
94
Талиска
5
Юкшек
5
Юкшек
94
Талиска
4
Альварес
7
Фред
7
Фред
4
Альварес
10
Асенсио
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Асенсио
7
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
7
Актюркоглу
17
Шиманьски
45
Нене
45
Нене
17
Шиманьски
Остались в запасе
Самсунспор
Фенербахче
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
Главный тренер
Томас Райс
39
Engin Biterge
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
Остались в запасе
39
Engin Biterge
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Самсунспор - Фенербахче
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
15
Офсайды
2
0
Количество передач
371
422
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Фенербахче», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор»«Фенербахче»

«Самсунспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Самсунспор
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