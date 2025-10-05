Составы команд
Самсунспор
Самсунспор
3-2-2-2
1
Кочук
2
Томассон
55
ван Дронгелен
18
Явру
45
Макумбу
10
Нтчам
10
Кулибали
49
Мусаба
19
Хольс
99
Муандилмаджи
4-1-3-2
13
24
Остерволде
27
Семеду
37
Шкриньяр
3
Браун
4
Альварес
10
Асенсио
94
Талиска
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
17
Шиманьски
19
Хольс
22
22
19
Хольс
10
Кулибали
2
Мендес
2
Мендес
10
Кулибали
10
Нтчам
5
5
10
Нтчам
49
Мусаба
22
22
49
Мусаба
94
Талиска
5
Юкшек
5
Юкшек
94
Талиска
4
Альварес
7
Фред
7
Фред
4
Альварес
10
Асенсио
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Асенсио
7
Актюркоглу
70
Айдын
70
Айдын
7
Актюркоглу
17
Шиманьски
45
Нене
45
Нене
17
Шиманьски
Остались в запасе
Самсунспор
Фенербахче
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
Главный тренер
Томас Райс
39
Engin Biterge
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
Остались в запасе
39
Engin Biterge
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Самсунспор - Фенербахче
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
15
Офсайды
2
0
Количество передач
371
422
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Фенербахче», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»