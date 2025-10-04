Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Айнтрахт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Айнтрахт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 18:20
Айнтрахт
04.10.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
1' Л. Диас 27' Г. Кейн 84' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
27
Уисдом Майк
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Сантос
11
Браун
4
Кох
3
Теате
20
Бута
6
Скири
15
Ларссон
23
Бахоя
20
Доан
42
Узун
9
Буркардт
3-1-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
4
Та
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
7
Гнабри
14
Диас
9
Кейн
15
Ларссон
8
Шаиби
8
Шаиби
15
Ларссон
6
Скири
6
Хойлунд
6
Хойлунд
6
Скири
23
Бахоя
27
Гетце
27
Гетце
23
Бахоя
42
Узун
7
Кнауфф
7
Кнауфф
42
Узун
9
Буркардт
11
Ваи
11
Ваи
9
Буркардт
7
Гнабри
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Гнабри
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
23
Боэ
34
Бишоф
34
Бишоф
23
Боэ
14
Диас
7
Карл
7
Карл
14
Диас
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
16
Михаэль Цеттерер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
26
Свен Ульрайх
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
11
Офсайды
0
5
Количество передач
458
711
Сейвы
0
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.72
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Баварии», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Бавария»

«Айнтрахт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Айнтрахт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
3
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+