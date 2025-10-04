04.10.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-1-1-2-2
40
Сантос
11
Браун
4
Кох
3
Теате
20
Бута
6
Скири
15
Ларссон
23
Бахоя
20
Доан
42
Узун
9
Буркардт
3-1-2-3-1
1
Нойер
23
Боэ
4
Та
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
7
Гнабри
14
Диас
9
Кейн
15
Ларссон
8
Шаиби
8
Шаиби
15
Ларссон
6
Скири
6
Хойлунд
6
Хойлунд
6
Скири
23
Бахоя
27
Гетце
27
Гетце
23
Бахоя
42
Узун
7
Кнауфф
7
Кнауфф
42
Узун
9
Буркардт
11
Ваи
11
Ваи
9
Буркардт
7
Гнабри
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Гнабри
27
Горецка
45
Павлович
45
Павлович
27
Горецка
23
Боэ
34
Бишоф
34
Бишоф
23
Боэ
14
Диас
7
Карл
7
Карл
14
Диас
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
16
Михаэль Цеттерер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
26
Свен Ульрайх
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
11
Офсайды
0
5
Количество передач
458
711
Сейвы
0
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.72
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Баварии», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»