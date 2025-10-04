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  • «Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 18:20
Атлетик
04.10.2025, суббота, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
9' И. Уильямс (П) 82' А. Рего
77' С. Кошта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
20
Пабло Торре
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
24
Ibon Sánchez
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
19
Урко Изета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-3-1-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Ляпорт
12
Аресо
18
Хаурегисар
23
Наварро
16
Руис де Галаррета
22
Серрано
9
Уильямс
11
Гурусета
4-1-2-1-2
13
Роман
24
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
11
Кошта
8
Морланес
10
Дардер
20
Торре
27
Доменек
19
Мурики
16
Руис де Галаррета
15
Леке
15
Леке
16
Руис де Галаррета
22
Серрано
20
Рего
20
Рего
22
Серрано
9
Уильямс
10
Уильямс
10
Уильямс
9
Уильямс
23
Наварро
19
Изета
19
Изета
23
Наварро
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
24
Маффео
3
Латорре
3
Латорре
24
Маффео
22
Мохика
3
Морей
3
Морей
22
Мохика
27
Доменек
19
Льябрес
19
Льябрес
27
Доменек
8
Морланес
6
Санчес
6
Санчес
8
Морланес
20
Торре
18
Жозеф
18
Жозеф
20
Торре
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
24
Ibon Sánchez
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
24
Ibon Sánchez
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
34
Хавьер Олайсола
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Мальорка
5
1
6
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
6
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
13
Офсайды
0
5
Количество передач
443
415
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Мальорки», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Мальорка»

«Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Атлетик
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