04.10.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-2-1-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
22
Рейс
11
Алекс Морено
22
Мартинес
27
Витсель
22
Асприлья
23
Мартин
10
Порту
19
Ванат
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
14
Корреа
5
Таррега
4
Дьякаби
21
Васкес
7
Сантамария
18
Пепелу
7
Данжума
11
Риоха
16
Лопес
18
Белтран
16
Франкес
15
Ринкон
15
Ринкон
16
Франкес
22
Асприлья
29
Курума
29
Курума
22
Асприлья
10
Порту
17
Хиль
17
Хиль
10
Порту
19
Ванат
7
Стуани
7
Стуани
19
Ванат
4
Дьякаби
3
Копете
3
Копете
4
Дьякаби
7
Сантамария
8
Гуэрра
8
Гуэрра
7
Сантамария
14
Корреа
19
Рамазани
19
Рамазани
14
Корреа
16
Лопес
19
Раба
19
Раба
16
Лопес
18
Белтран
9
Дуро
9
Дуро
18
Белтран
Остались в запасе
Жирона
Валенсия
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
36
Javier Sarasa
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
36
Javier Sarasa
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Жирона - Валенсия
4
1
1
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
0
7
Нарушения
13
12
Офсайды
5
1
Количество передач
385
461
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Валенсии», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»