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  • «Жирона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Жирона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 16:05
Жирона
04.10.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
18' В. Ванат 63' А. Мартинес
57' Д. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Иван Мартин
АП
10
Порту
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
(К) ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Жирона
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
29
Ласс Курума
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
36
Javier Sarasa
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
22
Рейс
11
Алекс Морено
22
Мартинес
27
Витсель
22
Асприлья
23
Мартин
10
Порту
19
Ванат
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
14
Корреа
5
Таррега
4
Дьякаби
21
Васкес
7
Сантамария
18
Пепелу
7
Данжума
11
Риоха
16
Лопес
18
Белтран
16
Франкес
15
Ринкон
15
Ринкон
16
Франкес
22
Асприлья
29
Курума
29
Курума
22
Асприлья
10
Порту
17
Хиль
17
Хиль
10
Порту
19
Ванат
7
Стуани
7
Стуани
19
Ванат
4
Дьякаби
3
Копете
3
Копете
4
Дьякаби
7
Сантамария
8
Гуэрра
8
Гуэрра
7
Сантамария
14
Корреа
19
Рамазани
19
Рамазани
14
Корреа
16
Лопес
19
Раба
19
Раба
16
Лопес
18
Белтран
9
Дуро
9
Дуро
18
Белтран
Остались в запасе
Жирона
Валенсия
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
36
Javier Sarasa
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
36
Javier Sarasa
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Жирона - Валенсия
4
1
1
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
0
7
Нарушения
13
12
Офсайды
5
1
Количество передач
385
461
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Валенсии», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Валенсия»

«Жирона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Жирона
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