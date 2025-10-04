04.10.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-3-2
1
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
4
де Лигт
2
Далот
5
Каземиро
8
Фернандеш
7
Маунт
19
Мбемо
30
Шешко
16
Диалло
3-3-1-2-1
22
Руфс
20
Мукиэле
15
Альдрете
27
Садики
32
Хьюм
34
Джака
26
Масуаку
28
Ле Фе
11
Траоре
7
Адингра
18
Изидор
2
Далот
17
Доргу
17
Доргу
2
Далот
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
19
Мбемо
20
Мэйну
20
Мэйну
19
Мбемо
7
Маунт
10
Кунья
10
Кунья
7
Маунт
7
Адингра
5
Баллард
5
Баллард
7
Адингра
32
Хьюм
2
Гертрейда
2
Гертрейда
32
Хьюм
26
Масуаку
7
Тальби
7
Тальби
26
Масуаку
11
Траоре
12
Майенда
12
Майенда
11
Траоре
18
Изидор
9
Бробби
9
Бробби
18
Изидор
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
22
Энтони Паттерсон
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
22
Энтони Паттерсон
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
1
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
448
428
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.71
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Сандерленда», 7-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»
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Источник: «Бомбардир»