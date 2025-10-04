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  • «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 15:50
Манчестер Юнайтед
04.10.2025, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
8' М. Маунт 31' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
34
Гранит Джака
(К) ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-1-3-2
1
Ламменс
23
Шоу
15
Йоро
4
де Лигт
2
Далот
5
Каземиро
8
Фернандеш
7
Маунт
19
Мбемо
30
Шешко
16
Диалло
3-3-1-2-1
22
Руфс
20
Мукиэле
15
Альдрете
27
Садики
32
Хьюм
34
Джака
26
Масуаку
28
Ле Фе
11
Траоре
7
Адингра
18
Изидор
2
Далот
17
Доргу
17
Доргу
2
Далот
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
19
Мбемо
20
Мэйну
20
Мэйну
19
Мбемо
7
Маунт
10
Кунья
10
Кунья
7
Маунт
7
Адингра
5
Баллард
5
Баллард
7
Адингра
32
Хьюм
2
Гертрейда
2
Гертрейда
32
Хьюм
26
Масуаку
7
Тальби
7
Тальби
26
Масуаку
11
Траоре
12
Майенда
12
Майенда
11
Траоре
18
Изидор
9
Бробби
9
Бробби
18
Изидор
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
22
Энтони Паттерсон
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
35
Diego León
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
22
Энтони Паттерсон
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
1
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
448
428
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.71
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Сандерленда», 7-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»

«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Сандерленд Манчестер Юнайтед
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