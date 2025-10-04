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  • «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 16:35
Неман
04.10.2025, суббота, 17:45
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
79' Е. Зубович
40' К. Глущенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
47
Михаил Козлов
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
9
Сергей Пушняков
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
59
A. Devyaten
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
19
Константин Кучинский
ПЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Белов
11
20
Садовничий
27
Шамурзаев
6
Назаренко
47
Козлов
46
Легчилин
7
Клочков
9
Пушняков
10
Борубаев
59
3-2-2-2-1
16
Абрамович
27
Нечаев
3
Глущенков
96
Мелько
8
Селява
44
Бутаревич
14
6
Премудров
10
Шукуров
33
Камара
25
Василевич
6
Назаренко
19
Кучинский
19
Кучинский
6
Назаренко
10
Борубаев
15
Евдокимов
15
Евдокимов
10
Борубаев
46
Легчилин
32
Павлюковец
32
Павлюковец
46
Легчилин
11
24
Якимов
24
Якимов
11
59
17
Зубович
17
Зубович
59
33
Камара
3
Перович
3
Перович
33
Камара
27
Нечаев
9
Бородин
9
Бородин
27
Нечаев
14
30
Побудей
30
Побудей
14
25
Василевич
17
Климович
17
Климович
25
Василевич
Остались в запасе
Неман
Торпедо-БелАЗ
1
Артур Малиевский
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Неман - Торпедо-БелАЗ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Торпедо-БелАЗ», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»

«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Неман
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