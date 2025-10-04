Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Торпедо-БелАЗ», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»