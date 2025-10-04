04.10.2025, суббота, 17:45
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
3-2-1-3-1
1
Белов
11
20
Садовничий
27
Шамурзаев
6
Назаренко
47
Козлов
46
Легчилин
7
Клочков
9
Пушняков
10
Борубаев
59
3-2-2-2-1
16
Абрамович
27
Нечаев
3
Глущенков
96
Мелько
8
Селява
44
Бутаревич
14
6
Премудров
10
Шукуров
33
Камара
25
Василевич
6
Назаренко
19
Кучинский
19
Кучинский
6
Назаренко
10
Борубаев
15
Евдокимов
15
Евдокимов
10
Борубаев
46
Легчилин
32
Павлюковец
32
Павлюковец
46
Легчилин
11
24
Якимов
24
Якимов
11
59
17
Зубович
17
Зубович
59
33
Камара
3
Перович
3
Перович
33
Камара
27
Нечаев
9
Бородин
9
Бородин
27
Нечаев
14
30
Побудей
30
Побудей
14
25
Василевич
17
Климович
17
Климович
25
Василевич
Остались в запасе
Неман
Торпедо-БелАЗ
1
Артур Малиевский
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Неман - Торпедо-БелАЗ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Торпедо-БелАЗ», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 17:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»