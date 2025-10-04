04.10.2025, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-2-2-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
4
Хюсай
32
Катальди
70
Башич
22
Кансельери
9
Педро
22
Диа
11
Кастелланос
4-2-1-2-1
81
Исраэль
19
Лазаро
3
Марипан
23
Коко
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
8
Асллани
22
Казадеи
16
Нгонг
10
Влашич
18
Симеоне
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
70
Башич
21
Белахьян
21
Белахьян
70
Башич
9
Педро
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Педро
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
19
Лазаро
27
Нкунку
27
Нкунку
19
Лазаро
61
Тамез
25
Масина
25
Масина
61
Тамез
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Дембеле
2
Дембеле
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Симеоне
66
Гинейтис
66
Гинейтис
18
Симеоне
10
Влашич
19
Адамс
19
Адамс
10
Влашич
Остались в запасе
Лацио
Торино
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Лацио - Торино
3
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
22
Офсайды
1
1
Количество передач
411
425
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.37
-1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Торино», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»