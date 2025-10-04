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  • «Лацио» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Лацио» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 14:50
Лацио
04.10.2025, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 3
Завершен
Торино
24' М. Кансельери 40' М. Кансельери 90+13' Д. Катальди (П)
16' Д. Симеоне 73' Ч. Адамс 90+2' С. Коко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
32
Данило Катальди
(К) ЦП
70
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-2-2-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
4
Хюсай
32
Катальди
70
Башич
22
Кансельери
9
Педро
22
Диа
11
Кастелланос
4-2-1-2-1
81
Исраэль
19
Лазаро
3
Марипан
23
Коко
27
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
8
Асллани
22
Казадеи
16
Нгонг
10
Влашич
18
Симеоне
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
70
Башич
21
Белахьян
21
Белахьян
70
Башич
9
Педро
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Педро
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
19
Лазаро
27
Нкунку
27
Нкунку
19
Лазаро
61
Тамез
25
Масина
25
Масина
61
Тамез
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Дембеле
2
Дембеле
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Симеоне
66
Гинейтис
66
Гинейтис
18
Симеоне
10
Влашич
19
Адамс
19
Адамс
10
Влашич
Остались в запасе
Лацио
Торино
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
66
Pietro Pinelli
ЦЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
71
Михай Попа
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Лацио - Торино
3
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
22
Офсайды
1
1
Количество передач
411
425
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.37
-1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Торино», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Торино»

«Лацио» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Лацио
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