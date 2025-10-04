04.10.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-2-3-1
23
5
Шевченко
5
Курко
50
37
Дубко
5
Приймак
6
Чех
30
Нестеренко
10
Слободян
97
Ильин
9
Устименко
1-2-3-4
91
Горох
33
Гончаренко
29
Кучеров
14
Харатин
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
4
Ципот
30
Ндукве
7
Айдын
22
Стамулис
5
Курко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
5
Курко
30
Нестеренко
55
Суханов
55
Суханов
30
Нестеренко
10
Слободян
23
Кулаковский
23
Кулаковский
10
Слободян
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
2
Смиян
22
Корнийчук
22
Корнийчук
2
Смиян
77
Шарай
17
Протасевич
17
Протасевич
77
Шарай
30
Ндукве
27
Куция
27
Куция
30
Ндукве
14
Харатин
71
71
14
Харатин
7
Айдын
90
90
7
Айдын
Остались в запасе
Оболонь
Верес
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Dmytro Murashko
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Dmytro Murashko
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Оболонь - Верес
3
2
Всего ударов по воротам
14
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Вереса», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Верес»
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Источник: «Бомбардир»