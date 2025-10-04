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  • «Оболонь» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Оболонь» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 14:20
Оболонь
04.10.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Верес
28' В. Курко
14' В. Дубко (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ОП
6
Максим Чех
ОП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Олег Слободян
АП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Верес
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
7
Эрен Айдын
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Оболонь
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Верес
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
27
Георгий Куция
ЦП
71
Serhii Sten
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Dmytro Murashko
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
4-2-3-1
23
5
Шевченко
5
Курко
50
37
Дубко
5
Приймак
6
Чех
30
Нестеренко
10
Слободян
97
Ильин
9
Устименко
1-2-3-4
91
Горох
33
Гончаренко
29
Кучеров
14
Харатин
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
4
Ципот
30
Ндукве
7
Айдын
22
Стамулис
5
Курко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
5
Курко
30
Нестеренко
55
Суханов
55
Суханов
30
Нестеренко
10
Слободян
23
Кулаковский
23
Кулаковский
10
Слободян
9
Устименко
77
Бычек
77
Бычек
9
Устименко
2
Смиян
22
Корнийчук
22
Корнийчук
2
Смиян
77
Шарай
17
Протасевич
17
Протасевич
77
Шарай
30
Ндукве
27
Куция
27
Куция
30
Ндукве
14
Харатин
71
71
14
Харатин
7
Айдын
90
90
7
Айдын
Остались в запасе
Оболонь
Верес
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Dmytro Murashko
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Dmytro Murashko
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Оболонь - Верес
3
2
Всего ударов по воротам
14
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Вереса», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Верес»

«Оболонь» – «Вереса»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Оболонь
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