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  • «Осасуна» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

«Осасуна» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

3 октября 2025, 20:50
Осасуна
03.10.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
45+3' А. Бретонес 90' А. Катена
23' Б. Майорал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Виктор Муньос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Хетафе
13
Давид Сорья
(К) ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
35
Диего Феррер
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Эррера
3
Крус
22
Бойомо
24
Катена
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
23
Муньос
16
Гомес
23
Бретонес
17
Будимир
3-2-4-1
13
Сорья
26
Фемения
22
Дуарте
5
Абкар
2
Иглесиас
15
Рико
8
Арамбарри
6
Милья
21
Мартин
22
Санкрис
9
Майорал
Гарсия
5
Эррандо
5
Эррандо
Гарсия
6
Торро
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Торро
23
Муньос
11
Барха
11
Барха
23
Муньос
3
Крус
9
Гарсия
9
Гарсия
3
Крус
5
Абкар
2
Джене
2
Джене
5
Абкар
21
Мартин
91
Нею
91
Нею
21
Мартин
22
Санкрис
11
да Коста
11
да Коста
22
Санкрис
9
Майорал
7
Хуанми
7
Хуанми
9
Майорал
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
35
Хорхе Бенито
ВР
35
Диего Феррер
ВР
3
Davinchi
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
35
Диего Феррер
ВР
3
Davinchi
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Осасуна - Хетафе
1
4
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
14
Офсайды
3
6
Количество передач
437
319
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
71
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Хетафе», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Хетафе»

«Осасуна» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Осасуна
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