03.10.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-1-3-1
1
Эррера
3
Крус
22
Бойомо
24
Катена
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
23
Муньос
16
Гомес
23
Бретонес
17
Будимир
3-2-4-1
13
Сорья
26
Фемения
22
Дуарте
5
Абкар
2
Иглесиас
15
Рико
8
Арамбарри
6
Милья
21
Мартин
22
Санкрис
9
Майорал
Гарсия
5
Эррандо
5
Эррандо
Гарсия
6
Торро
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Торро
23
Муньос
11
Барха
11
Барха
23
Муньос
3
Крус
9
Гарсия
9
Гарсия
3
Крус
5
Абкар
2
Джене
2
Джене
5
Абкар
21
Мартин
91
Нею
91
Нею
21
Мартин
22
Санкрис
11
да Коста
11
да Коста
22
Санкрис
9
Майорал
7
Хуанми
7
Хуанми
9
Майорал
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
35
Хорхе Бенито
ВР
35
Диего Феррер
ВР
3
Davinchi
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
35
Диего Феррер
ВР
3
Davinchi
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Осасуна - Хетафе
1
4
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
14
Офсайды
3
6
Количество передач
437
319
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
71
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Хетафе», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»