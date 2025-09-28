Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фенербахче» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Фенербахче» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 18:50
Фенербахче
28.09.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
65' Талиска (П) 90+2' С. Шиманьски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
94
Талиска
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Антальяспор
1
Julián Cuesta
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
(К) ПЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Hasan Yakub İlçin
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
10
Никола Сторм
ЛФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
35
Alp Abay
ЦЗ
98
Ege İzmirli
ЦЗ
2
Samet Karakoç
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
19
Ali Demirbilek
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
11
Йоан Боли
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Актюркоглу
94
Талиска
10
Асенсио
21
Эн-Несири
45
Нене
4-4-1-1
1
7
Балчи
17
Джаннетти
14
Джикия
3
Пал
20
33
Омюр
22
ван де Стрек
6
Дикмен
8
Сафури
10
Сторм
7
Актюркоглу
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Актюркоглу
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
94
Талиска
17
Шиманьски
17
Шиманьски
94
Талиска
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
7
Балчи
2
2
7
Балчи
6
Дикмен
23
23
6
Дикмен
10
Сторм
70
Синик
70
Синик
10
Сторм
33
Омюр
10
Балле
10
Балле
33
Омюр
20
11
Боли
11
Боли
20
Остались в запасе
Фенербахче
Антальяспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
35
Alp Abay
ЦЗ
98
Ege İzmirli
ЦЗ
19
Ali Demirbilek
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
35
Alp Abay
ЦЗ
98
Ege İzmirli
ЦЗ
19
Ali Demirbilek
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Фенербахче - Антальяспор
4
6
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
19
14
Офсайды
0
2
Количество передач
567
289
Сейвы
2
9
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Антальяспора», 7-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Антальяспор»

«Фенербахче» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Антальяспор Фенербахче
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
3
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+