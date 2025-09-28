28.09.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-1-3-2
31
Эдерсон
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Актюркоглу
94
Талиска
10
Асенсио
21
Эн-Несири
45
Нене
4-4-1-1
1
7
Балчи
17
Джаннетти
14
Джикия
3
Пал
20
33
Омюр
22
ван де Стрек
6
Дикмен
8
Сафури
10
Сторм
7
Актюркоглу
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Актюркоглу
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
94
Талиска
17
Шиманьски
17
Шиманьски
94
Талиска
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
7
Балчи
2
2
7
Балчи
6
Дикмен
23
23
6
Дикмен
10
Сторм
70
Синик
70
Синик
10
Сторм
33
Омюр
10
Балле
10
Балле
33
Омюр
20
11
Боли
11
Боли
20
Остались в запасе
Фенербахче
Антальяспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
35
Alp Abay
ЦЗ
98
Ege İzmirli
ЦЗ
19
Ali Demirbilek
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
35
Alp Abay
ЦЗ
98
Ege İzmirli
ЦЗ
19
Ali Demirbilek
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Фенербахче - Антальяспор
4
6
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
19
14
Офсайды
0
2
Количество передач
567
289
Сейвы
2
9
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Антальяспора», 7-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Антальяспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»