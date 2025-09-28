28.09.2025, воскресенье, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-3-1-2-1
32
Коновалов
33
Ибрахим
26
Калинин
67
Бегунов
42
Абдуллахи
22
Чобанов
6
Мякиш
24
Вакулич
98
Подстрелов
7
Малашевич
10
Варданян
3-1-1-3-2
1
Климович
99
Юдчиц
20
Веретило
3
Тихомиров
22
Булмага
5
Волков
11
Сталбеков
6
Гоманов
29
Пацко
9
Шестюк
23
Ковалевич
24
Вакулич
4
Гаврилович
4
Гаврилович
24
Вакулич
10
Варданян
19
Гречихо
19
Гречихо
10
Варданян
7
Малашевич
17
Бахар
17
Бахар
7
Малашевич
22
Чобанов
30
Джимет
30
Джимет
22
Чобанов
29
Пацко
52
Конюхов
52
Конюхов
29
Пацко
23
Ковалевич
25
Макаренко
25
Макаренко
23
Ковалевич
11
Сталбеков
10
Хващинский
10
Хващинский
11
Сталбеков
Остались в запасе
Динамо Мн
Ислочь
13
Иван Шимакович
ВР
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Динамо Мн - Ислочь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Ислочи», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»