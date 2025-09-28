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  • «Динамо» Минск – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Динамо» Минск – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 18:20
Динамо Мн
28.09.2025, воскресенье, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ислочь
13' К. Варданян 90+4' А. Гаврилович (П)
59' В. Хващинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
32
Иван Коновалов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
29
Никита Пацко
ПВ
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
30
Мустафа Джимет
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Коновалов
33
Ибрахим
26
Калинин
67
Бегунов
42
Абдуллахи
22
Чобанов
6
Мякиш
24
Вакулич
98
Подстрелов
7
Малашевич
10
Варданян
3-1-1-3-2
1
Климович
99
Юдчиц
20
Веретило
3
Тихомиров
22
Булмага
5
Волков
11
Сталбеков
6
Гоманов
29
Пацко
9
Шестюк
23
Ковалевич
24
Вакулич
4
Гаврилович
4
Гаврилович
24
Вакулич
10
Варданян
19
Гречихо
19
Гречихо
10
Варданян
7
Малашевич
17
Бахар
17
Бахар
7
Малашевич
22
Чобанов
30
Джимет
30
Джимет
22
Чобанов
29
Пацко
52
Конюхов
52
Конюхов
29
Пацко
23
Ковалевич
25
Макаренко
25
Макаренко
23
Ковалевич
11
Сталбеков
10
Хващинский
10
Хващинский
11
Сталбеков
Остались в запасе
Динамо Мн
Ислочь
13
Иван Шимакович
ВР
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
29
Андрей Денисюк
АП
19
Педро Игор
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
88
Никита Кнышев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Динамо Мн - Ислочь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Ислочи», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Ислочь»

«Динамо» Минск – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Динамо Мн
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