27.09.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
2
Лангле
17
Ганцко
24
Ле Норман
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
20
Симеоне
31
Гонсалес
9
Серлот
19
Альварес
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
17
Ганцко
22
Галан
22
Галан
17
Ганцко
19
Альварес
20
Молина
20
Молина
19
Альварес
9
Серлот
22
Галлахер
22
Галлахер
9
Серлот
20
Симеоне
10
Баэна
10
Баэна
20
Симеоне
31
Гонсалес
7
Гризманн
7
Гризманн
31
Гонсалес
3
Милитао
2
Асенсио
2
Асенсио
3
Милитао
14
Карвахаль
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Карвахаль
15
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
15
Гюлер
5
Беллингем
11
Родриго
11
Родриго
5
Беллингем
4
Хейсен
7
Гарсия
7
Гарсия
4
Хейсен
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Атлетико - Реал
5
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
14
Офсайды
1
1
Количество передач
308
538
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»