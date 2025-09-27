Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 16:05
Атлетико
27.09.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
5 : 2
Завершен
Реал
14' Р. Ле Норман 45+3' А. Серлот 51' Х. Альварес (П) 63' Х. Альварес 90+3' А. Гризманн
25' К. Мбаппе 36' А. Гюлер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
(К) ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
2
Лангле
17
Ганцко
24
Ле Норман
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
20
Симеоне
31
Гонсалес
9
Серлот
19
Альварес
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
4
Хейсен
18
Каррерас
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
17
Ганцко
22
Галан
22
Галан
17
Ганцко
19
Альварес
20
Молина
20
Молина
19
Альварес
9
Серлот
22
Галлахер
22
Галлахер
9
Серлот
20
Симеоне
10
Баэна
10
Баэна
20
Симеоне
31
Гонсалес
7
Гризманн
7
Гризманн
31
Гонсалес
3
Милитао
2
Асенсио
2
Асенсио
3
Милитао
14
Карвахаль
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Карвахаль
15
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
15
Гюлер
5
Беллингем
11
Родриго
11
Родриго
5
Беллингем
4
Хейсен
7
Гарсия
7
Гарсия
4
Хейсен
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Атлетико - Реал
5
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
14
Офсайды
1
1
Количество передач
308
538
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»

«Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
2
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+