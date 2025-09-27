Составы команд
Заря
Заря
4-2-4
1
Сапутин
17
Вантух
55
Джордан
5
Янич
10
Жуниньо
6
Попара
19
Саленко
9
Вокрри
28
Будковский
22
Мичин
7
4-2-3-1
1
Федоривский
50
37
Дубко
5
Курко
5
Шевченко
5
Приймак
6
Чех
97
Ильин
30
Нестеренко
10
Слободян
99
22
Мичин
7
Маткевич
7
Маткевич
22
Мичин
19
Саленко
36
Оливейра
36
Оливейра
19
Саленко
7
11
Горбач
11
Горбач
7
Устименко
55
Суханов
55
Суханов
Устименко
10
Слободян
23
Кулаковский
23
Кулаковский
10
Слободян
30
Нестеренко
77
Бычек
77
Бычек
30
Нестеренко
99
9
Устименко
9
Устименко
99
Остались в запасе
Заря
Оболонь
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Заря - Оболонь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Оболони», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Оболонь»
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Источник: «Бомбардир»