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  • «Заря» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Заря» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 14:20
Заря
27.09.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Оболонь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
6
Деян Попара
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
7
N. Andjusic
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ОП
6
Максим Чех
ОП
10
Олег Слободян
АП
30
Иван Нестеренко
АП
97
Олег Ильин
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
7
Андрей Маткевич
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Оболонь
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
4-2-4
1
Сапутин
17
Вантух
55
Джордан
5
Янич
10
Жуниньо
6
Попара
19
Саленко
9
Вокрри
28
Будковский
22
Мичин
7
4-2-3-1
1
Федоривский
50
37
Дубко
5
Курко
5
Шевченко
5
Приймак
6
Чех
97
Ильин
30
Нестеренко
10
Слободян
99
22
Мичин
7
Маткевич
7
Маткевич
22
Мичин
19
Саленко
36
Оливейра
36
Оливейра
19
Саленко
7
11
Горбач
11
Горбач
7
Устименко
55
Суханов
55
Суханов
Устименко
10
Слободян
23
Кулаковский
23
Кулаковский
10
Слободян
30
Нестеренко
77
Бычек
77
Бычек
30
Нестеренко
99
9
Устименко
9
Устименко
99
Остались в запасе
Заря
Оболонь
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
35
Vitaliy Chebotaryov
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
80
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Заря - Оболонь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Оболони», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Оболонь»

«Заря» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Заря
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