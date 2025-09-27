Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Оболони», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Оболонь»