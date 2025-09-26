26.09.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-1-2-1
1
Райкович
42
Факихи
6
Аль-Муса
32
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
19
Диаби
34
Бергвейн
9
Бензема
3-1-1-3-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
26
Мартинес
3
Симакан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
23
Яхья
21
Коман
10
Мане
79
Феликс
7
Роналду
32
20
Шарахили
20
Шарахили
32
10
Ауа
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
10
Ауа
42
Факихи
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
42
Факихи
7
Роналду
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
7
Роналду
21
Коман
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
21
Коман
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
23
Яхья
29
Гариб
29
Гариб
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Наср
50
Mohammed Al-Absi
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
87
Yaseen Khalid
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
87
Yaseen Khalid
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Наср
2
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
14
Офсайды
5
2
Количество передач
430
353
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Насра», 4-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»
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Источник: «Бомбардир»