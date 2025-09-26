Составы команд
Жирона
Жирона
3-2-2-2-1
13
Газзанига
16
Франкес
22
Рейс
15
Ринкон
17
Блинд
11
Алекс Морено
21
Унаи
27
Витсель
23
Мартин
10
Порту
19
Ванат
4-1-1-3-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
16
Ридель
4
Гонсалес
20
Калеро
20
Ромеро
10
Лосано
24
Долан
7
Пуадо
11
Милья
9
Фернандес
16
Франкес
22
Мартинес
22
Мартинес
16
Франкес
27
Витсель
14
Солис
14
Солис
27
Витсель
15
Ринкон
22
Асприлья
22
Асприлья
15
Ринкон
10
Порту
17
Хиль
17
Хиль
10
Порту
19
Ванат
7
Стуани
7
Стуани
19
Ванат
24
Долан
18
Пикель
18
Пикель
24
Долан
10
Лосано
11
Террац
11
Террац
10
Лосано
4
Гонсалес
8
Экспозито
8
Экспозито
4
Гонсалес
7
Пуадо
17
Каррерас
17
Каррерас
7
Пуадо
11
Милья
19
Кике
19
Кике
11
Милья
Остались в запасе
Жирона
Эспаньол
25
Доминик Ливакович
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Жирона - Эспаньол
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
522
338
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Эспаньола», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»