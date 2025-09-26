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  • «Жирона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

«Жирона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

26 сентября 2025, 20:50
Жирона
26.09.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
23
Иван Мартин
(К) АП
10
Порту
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Жирона
25
Доминик Ливакович
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Джон Солис
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
11
Рамон Террац
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Газзанига
16
Франкес
22
Рейс
15
Ринкон
17
Блинд
11
Алекс Морено
21
Унаи
27
Витсель
23
Мартин
10
Порту
19
Ванат
4-1-1-3-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
16
Ридель
4
Гонсалес
20
Калеро
20
Ромеро
10
Лосано
24
Долан
7
Пуадо
11
Милья
9
Фернандес
16
Франкес
22
Мартинес
22
Мартинес
16
Франкес
27
Витсель
14
Солис
14
Солис
27
Витсель
15
Ринкон
22
Асприлья
22
Асприлья
15
Ринкон
10
Порту
17
Хиль
17
Хиль
10
Порту
19
Ванат
7
Стуани
7
Стуани
19
Ванат
24
Долан
18
Пикель
18
Пикель
24
Долан
10
Лосано
11
Террац
11
Террац
10
Лосано
4
Гонсалес
8
Экспозито
8
Экспозито
4
Гонсалес
7
Пуадо
17
Каррерас
17
Каррерас
7
Пуадо
11
Милья
19
Кике
19
Кике
11
Милья
Остались в запасе
Жирона
Эспаньол
25
Доминик Ливакович
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
43
Aleksandar Andreev
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Жирона - Эспаньол
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
522
338
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Эспаньола», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Эспаньол»

«Жирона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Жирона
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