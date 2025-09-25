25.09.2025, четверг, 18:15
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
3-1-3-2-1
16
Абрамович
96
Мелько
3
Глущенков
27
Нечаев
8
Селява
6
Премудров
9
Бородин
14
10
Шукуров
33
Камара
25
Василевич
4-1-2-3
13
Харитонович
44
Санников
5
Лебедев
88
Драбатович
23
Кингу
52
Кресс
19
7
Колядко
9
Леонович
31
Розиев
10
Протасов
33
Камара
3
Перович
3
Перович
33
Камара
10
Шукуров
19
Руцкий
19
Руцкий
10
Шукуров
9
Бородин
44
Бутаревич
44
Бутаревич
9
Бородин
14
30
Побудей
30
Побудей
14
25
Василевич
17
Климович
17
Климович
25
Василевич
88
Драбатович
21
Сидор
21
Сидор
88
Драбатович
19
4
Суша
4
Суша
19
7
Колядко
17
Копытич
17
Копытич
7
Колядко
9
Леонович
11
Пранович
11
Пранович
9
Леонович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Нафтан
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Артем Денисенко
ВР
12
Артем Жвирбля
ПЗ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
12
Артем Жвирбля
ПЗ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Нафтан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Нафтана», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»