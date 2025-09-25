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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

«Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

25 сентября 2025, 17:05
Торпедо-БелАЗ
25.09.2025, четверг, 18:15
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
4 : 2
Завершен
Нафтан
6' М. Аруна Камара 26' T. Çaryýev 66' В. Климович 86' К. Глущенков
30' Р. Розиев 45' Р. Розиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
10
Алимардон Шукуров
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
31
Руслан Розиев
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Ненад Перович
ЦЗ
22
Захар Баранок
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
4
Антон Суша
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Абрамович
96
Мелько
3
Глущенков
27
Нечаев
8
Селява
6
Премудров
9
Бородин
14
10
Шукуров
33
Камара
25
Василевич
4-1-2-3
13
Харитонович
44
Санников
5
Лебедев
88
Драбатович
23
Кингу
52
Кресс
19
7
Колядко
9
Леонович
31
Розиев
10
Протасов
33
Камара
3
Перович
3
Перович
33
Камара
10
Шукуров
19
Руцкий
19
Руцкий
10
Шукуров
9
Бородин
44
Бутаревич
44
Бутаревич
9
Бородин
14
30
Побудей
30
Побудей
14
25
Василевич
17
Климович
17
Климович
25
Василевич
88
Драбатович
21
Сидор
21
Сидор
88
Драбатович
19
4
Суша
4
Суша
19
7
Колядко
17
Копытич
17
Копытич
7
Колядко
9
Леонович
11
Пранович
11
Пранович
9
Леонович
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Нафтан
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Артем Денисенко
ВР
12
Артем Жвирбля
ПЗ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
12
Артем Жвирбля
ПЗ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Нафтан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Нафтана», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан»

«Торпедо-БелАЗ» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Торпедо-БелАЗ
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