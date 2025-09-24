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  • «Динамо» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Динамо» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 20:50
Динамо Загреб
24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
3 : 1
Завершен
Фенербахче
21' Д. Бельо 50' Д. Бельо 90+5' М. Бакрар
25' С. Шиманьски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
3
Бруно Года
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-1-3-2-1
33
Невистич
25
Валинчич
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
3
Года
27
Мишич
8
Зайц
11
Ходжа
21
Лисица
9
Бельо
3-2-3-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
2
Сеюнджу
37
Шкриньяр
27
Семеду
3
Браун
10
Асенсио
17
Шиманьски
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
45
Нене
11
Ходжа
12
Вильяр
12
Вильяр
11
Ходжа
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
21
Лисица
71
Бакрар
71
Бакрар
21
Лисица
8
Зайц
23
23
8
Зайц
2
Сеюнджу
7
Фред
7
Фред
2
Сеюнджу
17
Шиманьски
17
Кахведжи
17
Кахведжи
17
Шиманьски
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
7
Актюркоглу
23
Тосун
23
Тосун
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Динамо Загреб
Фенербахче
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Динамо Загреб - Фенербахче
1
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
379
530
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Фенербахче», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Фенербахче»

«Динамо» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Динамо Загреб
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