24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
3-1-3-2-1
33
Невистич
25
Валинчич
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
3
Года
27
Мишич
8
Зайц
11
Ходжа
21
Лисица
9
Бельо
3-2-3-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
2
Сеюнджу
37
Шкриньяр
27
Семеду
3
Браун
10
Асенсио
17
Шиманьски
7
Актюркоглу
21
Эн-Несири
45
Нене
11
Ходжа
12
Вильяр
12
Вильяр
11
Ходжа
21
Любичич
10
Стойкович
10
Стойкович
21
Любичич
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
21
Лисица
71
Бакрар
71
Бакрар
21
Лисица
8
Зайц
23
23
8
Зайц
2
Сеюнджу
7
Фред
7
Фред
2
Сеюнджу
17
Шиманьски
17
Кахведжи
17
Кахведжи
17
Шиманьски
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
7
Актюркоглу
23
Тосун
23
Тосун
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Динамо Загреб
Фенербахче
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Динамо Загреб - Фенербахче
1
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
379
530
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Фенербахче», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Фенербахче»
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Источник: «Бомбардир»