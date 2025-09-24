Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Мальорки», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Мальорка»