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  • «Реал Сосьедад» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Реал Сосьедад» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 21:20
Реал Сосьедад
24.09.2025, среда, 22:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
49' М. Оярсабаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Арсен Захарян
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
15
Чалета-Цар
19
Субельдия
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
14
Кубо
10
Мендес
3-3-1-1-2
13
Роман
21
Раильо
4
Лопес
24
Вальент
24
Маффео
8
Маскарель
3
Латорре
6
Санчес
20
Торре
18
Жозеф
19
Мурики
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
18
Солер
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
18
Солер
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
14
Кубо
11
Гедеш
11
Гедеш
14
Кубо
7
Барренечеа
6
Садик
6
Садик
7
Барренечеа
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
10
Дардер
10
Дардер
6
Санчес
4
Лопес
27
Доменек
27
Доменек
4
Лопес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мальорка
13
Унаи Марреро
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
8
Мануэль Морланес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Мальорка
2
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
13
15
Офсайды
2
0
Количество передач
550
314
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Мальорки», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Мальорка»

«Реал Сосьедад» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Реал Сосьедад
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