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  • «Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 17:50
Гомель
24.09.2025, среда, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Неман
25' Д. Силинский 40' А. Потапенко 78' Д. Силинский
89' Ю. Клочков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
8
Евгений Барсуков
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Неман
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
7
Юрий Клочков
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Nikita Mayorov
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
АП
10
Александр Савицкий
АП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
3-2-3-2
44
Клещук
90
Кукушкин
3
Чаговец
16
Заяц
13
Алексиевич
19
Силинский
17
Мартинкевич
17
Потапенко
8
Барсуков
7
Адеола
11
Симоненко
2-2-3-3
1
Белов
19
Кучинский
20
Садовничий
47
Козлов
6
Назаренко
15
Евдокимов
46
Легчилин
24
Якимов
10
Борубаев
7
Клочков
9
Пушняков
13
Алексиевич
7
7
13
Алексиевич
11
Симоненко
22
Емельянов
22
Емельянов
11
Симоненко
7
Адеола
10
Савицкий
10
Савицкий
7
Адеола
17
Потапенко
11
Антилевский
11
Антилевский
17
Потапенко
8
Барсуков
10
Лаптев
10
Лаптев
8
Барсуков
10
Борубаев
44
44
10
Борубаев
15
Евдокимов
17
Зубович
17
Зубович
15
Евдокимов
Остались в запасе
Гомель
Неман
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Гомель - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Немана», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Неман»

«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Гомель
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