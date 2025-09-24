24.09.2025, среда, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
3-2-3-2
44
Клещук
90
Кукушкин
3
Чаговец
16
Заяц
13
Алексиевич
19
Силинский
17
Мартинкевич
17
Потапенко
8
Барсуков
7
Адеола
11
Симоненко
2-2-3-3
1
Белов
19
Кучинский
20
Садовничий
47
Козлов
6
Назаренко
15
Евдокимов
46
Легчилин
24
Якимов
10
Борубаев
7
Клочков
9
Пушняков
13
Алексиевич
7
7
13
Алексиевич
11
Симоненко
22
Емельянов
22
Емельянов
11
Симоненко
7
Адеола
10
Савицкий
10
Савицкий
7
Адеола
17
Потапенко
11
Антилевский
11
Антилевский
17
Потапенко
8
Барсуков
10
Лаптев
10
Лаптев
8
Барсуков
10
Борубаев
44
44
10
Борубаев
15
Евдокимов
17
Зубович
17
Зубович
15
Евдокимов
Остались в запасе
Гомель
Неман
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Гомель - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Немана», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Неман»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»