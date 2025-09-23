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  • «Эспаньол» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

«Эспаньол» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

23 сентября 2025, 18:50
Эспаньол
23.09.2025, вторник, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
59' Л. Кабрера 90+6' Х. Пуадо
15' А. Данжума 62' У. Дуро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
24
Филип Угринич
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Дмитрович
16
Ридель
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
18
Пикель
10
Лосано
8
Экспозито
7
Пуадо
24
Долан
19
Кике
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
20
Фулкье
5
Таррега
4
Дьякаби
14
Гайя
7
Сантамария
18
Пепелу
11
Риоха
7
Данжума
16
Лопес
9
Дуро
10
Лосано
4
Гонсалес
4
Гонсалес
10
Лосано
20
Ромеро
12
Салинас
12
Салинас
20
Ромеро
23
Эль-Хилали
22
Санчес
22
Санчес
23
Эль-Хилали
24
Долан
23
Рока
23
Рока
24
Долан
18
Пикель
9
Фернандес
9
Фернандес
18
Пикель
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
7
Данжума
14
Корреа
14
Корреа
7
Данжума
18
Пепелу
24
Угринич
24
Угринич
18
Пепелу
11
Риоха
8
Гуэрра
8
Гуэрра
11
Риоха
16
Лопес
18
Белтран
18
Белтран
16
Лопес
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
15
Лука Колеошо
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
1
4
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
9
Офсайды
5
2
Количество передач
441
367
Сейвы
0
6
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.5
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Валенсии», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Валенсия»

Валенсия

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Эспаньол
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