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Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Валенсии», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Валенсия»