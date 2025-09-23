23.09.2025, вторник, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-1-1-2-2
1
Симон
18
Бойро
4
Паредес
4
Ляпорт
2
Горосабель
6
Весга
18
Хаурегисар
22
Серрано
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
4-3-2-1
13
Газзанига
17
Блинд
15
Ринкон
16
Франкес
11
Алекс Морено
21
Унаи
6
ван де Бек
14
Солис
23
Мартин
17
Хиль
19
Ванат
18
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Бойро
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
6
Весга
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Весга
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
22
Серрано
7
Беренгер
7
Беренгер
22
Серрано
17
Хиль
22
Мартинес
22
Мартинес
17
Хиль
15
Ринкон
29
Курума
29
Курума
15
Ринкон
14
Солис
22
Асприлья
22
Асприлья
14
Солис
6
ван де Бек
10
Порту
10
Порту
6
ван де Бек
19
Ванат
7
Стуани
7
Стуани
19
Ванат
Остались в запасе
Атлетик
Жирона
26
Mikel Santos
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
21
Мароан Саннади
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
21
Мароан Саннади
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетик - Жирона
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
19
15
Офсайды
0
5
Количество передач
600
306
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Жироны», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»