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  • «Атлетик» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

«Атлетик» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

23 сентября 2025, 18:50
Атлетик
23.09.2025, вторник, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
48' М. Хаурегисар
9' А. Унаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Уго Ринкон
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
23
Иван Мартин
(К) АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
Жирона
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
29
Ласс Курума
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
18
Бойро
4
Паредес
4
Ляпорт
2
Горосабель
6
Весга
18
Хаурегисар
22
Серрано
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
4-3-2-1
13
Газзанига
17
Блинд
15
Ринкон
16
Франкес
11
Алекс Морено
21
Унаи
6
ван де Бек
14
Солис
23
Мартин
17
Хиль
19
Ванат
18
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Бойро
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
6
Весга
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Весга
8
Сансет
23
Наварро
23
Наварро
8
Сансет
22
Серрано
7
Беренгер
7
Беренгер
22
Серрано
17
Хиль
22
Мартинес
22
Мартинес
17
Хиль
15
Ринкон
29
Курума
29
Курума
15
Ринкон
14
Солис
22
Асприлья
22
Асприлья
14
Солис
6
ван де Бек
10
Порту
10
Порту
6
ван де Бек
19
Ванат
7
Стуани
7
Стуани
19
Ванат
Остались в запасе
Атлетик
Жирона
26
Mikel Santos
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
21
Мароан Саннади
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
21
Мароан Саннади
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетик - Жирона
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
19
15
Офсайды
0
5
Количество передач
600
306
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Жироны», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Жирона»

«Атлетик» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Атлетик
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