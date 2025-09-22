22.09.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
3-2-2-2-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
22
Конопля
8
Крыськив
10
Педриньо
27
Очеретко
19
Бондаренко
9
Элиас
4-1-2-3
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
5
Янич
17
Вантух
21
Башич
6
Попара
19
Саленко
28
Будковский
9
Вокрри
7
9
Элиас
37
Феррейра
37
Феррейра
9
Элиас
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
27
Очеретко
14
Исаке
14
Исаке
27
Очеретко
19
Бондаренко
49
Мейреллес
49
Мейреллес
19
Бондаренко
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
21
Башич
19
Саленко
7
Маткевич
7
Маткевич
19
Саленко
7
36
Оливейра
36
Оливейра
7
Остались в запасе
Шахтер
Заря
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Шахтер - Заря
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Зари», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Заря»
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Источник: «Бомбардир»