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  • «Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

22 сентября 2025, 16:50
Шахтер
22.09.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Заря
87' Исаке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
7
N. Andjusic
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
14
Исаке
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
22
Конопля
8
Крыськив
10
Педриньо
27
Очеретко
19
Бондаренко
9
Элиас
4-1-2-3
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
5
Янич
17
Вантух
21
Башич
6
Попара
19
Саленко
28
Будковский
9
Вокрри
7
9
Элиас
37
Феррейра
37
Феррейра
9
Элиас
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
27
Очеретко
14
Исаке
14
Исаке
27
Очеретко
19
Бондаренко
49
Мейреллес
49
Мейреллес
19
Бондаренко
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
21
Башич
19
Саленко
7
Маткевич
7
Маткевич
19
Саленко
7
36
Оливейра
36
Оливейра
7
Остались в запасе
Шахтер
Заря
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Шахтер - Заря
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Зари», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Заря»

«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Шахтер
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