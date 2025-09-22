22.09.2025, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-3-1-1
51
Моргун
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
39
Герреро
10
Шапаренко
8
Пихаленок
9
Волошин
16
Огундана
4-1-3-2
1
Долгий
44
Кампуш
22
Бехиратче
25
Огарков
22
Скорко
5
Энрике
59
Козак
10
Булеца
50
Шостак
10
Кулаков
77
Кара
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
9
Волошин
8
Яцык
8
Яцык
9
Волошин
16
Огундана
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
16
Огундана
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
77
Кара
86
Боль
86
Боль
77
Кара
59
Козак
44
Сильва
44
Сильва
59
Козак
50
Шостак
24
Туати
24
Туати
50
Шостак
10
Кулаков
99
Кастильо
99
Кастильо
10
Кулаков
25
Огарков
19
Жота
19
Жота
25
Огарков
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Динамо К - Александрия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Александрии», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Александрия»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»