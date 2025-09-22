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  • «Динамо» Киев – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

«Динамо» Киев – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

22 сентября 2025, 14:20
Динамо К
22.09.2025, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Александрия
40' В. Бражко 63' А. Пихаленок (П)
1' С. Булеца 86' Х. Туати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
22
Джоселин Бехиратче
ЦЗ
25
Николай Огарков
ЦЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
50
Денис Шостак
АП
10
Сергей Булеца
АП
59
Артем Козак
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
44
Джоннатан Сильва
ЦП
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
99
Брайан Кастильо
ЦФ
19
Жота
ЦФ
4-1-3-1-1
51
Моргун
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
39
Герреро
10
Шапаренко
8
Пихаленок
9
Волошин
16
Огундана
4-1-3-2
1
Долгий
44
Кампуш
22
Бехиратче
25
Огарков
22
Скорко
5
Энрике
59
Козак
10
Булеца
50
Шостак
10
Кулаков
77
Кара
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
9
Волошин
8
Яцык
8
Яцык
9
Волошин
16
Огундана
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
16
Огундана
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
77
Кара
86
Боль
86
Боль
77
Кара
59
Козак
44
Сильва
44
Сильва
59
Козак
50
Шостак
24
Туати
24
Туати
50
Шостак
10
Кулаков
99
Кастильо
99
Кастильо
10
Кулаков
25
Огарков
19
Жота
19
Жота
25
Огарков
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
14
Vasyl Burtnyk
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
49
Матеус Амарал
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Динамо К - Александрия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Александрии», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Александрия»

«Динамо» Киев – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Динамо К
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