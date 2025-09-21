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  • «Мальорка» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Мальорка» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 16:05
Мальорка
21.09.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
85' В. Мурики
79' К. Галлахер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
11
Ян Вирджили
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Атлетико
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
27
Яно Монсеррат
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Роман
24
Вальент
15
Кумбула
21
Раильо
22
Мохика
11
Кошта
3
Морей
10
Дардер
8
Морланес
29
Асано
19
Мурики
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
17
Ганцко
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
20
Симеоне
31
Гонсалес
19
Альварес
18
Распадори
11
Кошта
6
Санчес
6
Санчес
11
Кошта
15
Кумбула
20
Торре
20
Торре
15
Кумбула
29
Асано
27
Доменек
27
Доменек
29
Асано
3
Морей
11
Вирджили
11
Вирджили
3
Морей
8
Морланес
9
Абдон
9
Абдон
8
Морланес
31
Гонсалес
13
Руджери
13
Руджери
31
Гонсалес
18
Распадори
20
Молина
20
Молина
18
Распадори
8
Барриос
22
Галлахер
22
Галлахер
8
Барриос
20
Симеоне
7
Гризманн
7
Гризманн
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
6
Офсайды
0
1
Количество передач
391
551
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Атлетико», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Атлетико»

«Мальорка» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Мальорка
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