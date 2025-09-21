21.09.2025, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
3-3-2-1-1
13
Роман
24
Вальент
15
Кумбула
21
Раильо
22
Мохика
11
Кошта
3
Морей
10
Дардер
8
Морланес
29
Асано
19
Мурики
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
17
Ганцко
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
20
Симеоне
31
Гонсалес
19
Альварес
18
Распадори
11
Кошта
6
Санчес
6
Санчес
11
Кошта
15
Кумбула
20
Торре
20
Торре
15
Кумбула
29
Асано
27
Доменек
27
Доменек
29
Асано
3
Морей
11
Вирджили
11
Вирджили
3
Морей
8
Морланес
9
Абдон
9
Абдон
8
Морланес
31
Гонсалес
13
Руджери
13
Руджери
31
Гонсалес
18
Распадори
20
Молина
20
Молина
18
Распадори
8
Барриос
22
Галлахер
22
Галлахер
8
Барриос
20
Симеоне
7
Гризманн
7
Гризманн
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
27
Яно Монсеррат
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
6
Офсайды
0
1
Количество передач
391
551
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Атлетико», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»