Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-3-2
16
Сокол
25
Нескоромный
33
Рахманов
4
Ращеня
66
Агеев
7
Свирепа
6
12
Телеш
10
Русаков
29
Шарль
77
Каргбо
3-2-4-1
30
Сороко
5
Вегеря
5
Власенко
99
Волков
88
Щетинин
89
Арутюнян
77
Сотников
9
Сенько
11
Ловец
27
Гаевой
15
Вашкевич
7
Свирепа
68
Жульпа
68
Жульпа
7
Свирепа
10
Русаков
8
Русенчик
8
Русенчик
10
Русаков
12
Телеш
33
Сотников
33
Сотников
12
Телеш
77
Каргбо
15
Яцкевич
15
Яцкевич
77
Каргбо
29
Шарль
4
4
29
Шарль
99
Волков
18
Михаленко
18
Михаленко
99
Волков
11
Ловец
6
Ишутин
6
Ишутин
11
Ловец
77
Сотников
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
77
Сотников
9
Сенько
7
Мокин
7
Мокин
9
Сенько
Остались в запасе
БАТЭ
Арсенал
35
Арсений Скопец
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
63
Фатхулло Олимзода
АП
Главный тренер
Сергей Якушин
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
63
Фатхулло Олимзода
АП
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Сергей Якушин
Статистика матча БАТЭ - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Арсенала», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»