Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Арсенала», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ» – «Арсенал»