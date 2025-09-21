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  • «БАТЭ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«БАТЭ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 12:50
БАТЭ
21.09.2025, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
6
A. Musahagian
ЦП
12
Максим Телеш
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якушин
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Андрей Ишутин
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
63
Фатхулло Олимзода
АП
7
Марк Мокин
ЦФ
4-1-3-2
16
Сокол
25
Нескоромный
33
Рахманов
4
Ращеня
66
Агеев
7
Свирепа
6
12
Телеш
10
Русаков
29
Шарль
77
Каргбо
3-2-4-1
30
Сороко
5
Вегеря
5
Власенко
99
Волков
88
Щетинин
89
Арутюнян
77
Сотников
9
Сенько
11
Ловец
27
Гаевой
15
Вашкевич
7
Свирепа
68
Жульпа
68
Жульпа
7
Свирепа
10
Русаков
8
Русенчик
8
Русенчик
10
Русаков
12
Телеш
33
Сотников
33
Сотников
12
Телеш
77
Каргбо
15
Яцкевич
15
Яцкевич
77
Каргбо
29
Шарль
4
4
29
Шарль
99
Волков
18
Михаленко
18
Михаленко
99
Волков
11
Ловец
6
Ишутин
6
Ишутин
11
Ловец
77
Сотников
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
77
Сотников
9
Сенько
7
Мокин
7
Мокин
9
Сенько
Остались в запасе
БАТЭ
Арсенал
35
Арсений Скопец
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
63
Фатхулло Олимзода
АП
Главный тренер
Сергей Якушин
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
63
Фатхулло Олимзода
АП
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Сергей Якушин
Статистика матча БАТЭ - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Арсенала», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ» – «Арсенал»

«БАТЭ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал БАТЭ
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