20.09.2025, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
14
Гайя
5
Таррега
4
Дьякаби
20
Фулкье
7
Сантамария
8
Гуэрра
11
Риоха
7
Данжума
19
Раба
16
Лопес
4-3-2-1
1
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
23
Наварро
7
Беренгер
8
Сансет
9
Уильямс
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
7
Данжума
8
Алмейда
8
Алмейда
7
Данжума
19
Раба
19
Рамазани
19
Рамазани
19
Раба
16
Лопес
18
Белтран
18
Белтран
16
Лопес
11
Риоха
9
Дуро
9
Дуро
11
Риоха
7
Беренгер
4
Ляпорт
4
Ляпорт
7
Беренгер
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
20
Рего
20
Рего
18
Хаурегисар
23
Наварро
46
Гомес
46
Гомес
23
Наварро
8
Сансет
21
Саннади
21
Саннади
8
Сансет
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
26
Mikel Santos
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Jon de Luis
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
6
Офсайды
0
1
Количество передач
379
483
Сейвы
6
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетика», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»