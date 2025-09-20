20.09.2025, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Витебск
Витебск
3-4-1-2
77
Гущенко
22
Егоров
23
Наумов
15
22
Скибский
20
Краснов
26
Тихоновский
17
Новых
55
Гирс
14
Червяков
9
Теверов
3-2-3-1-1
32
Коновалов
67
Бегунов
26
Калинин
33
Ибрахим
42
Абдуллахи
6
Мякиш
17
Бахар
24
Вакулич
19
Гречихо
98
Подстрелов
30
Джимет
55
Гирс
88
Песняк
88
Песняк
55
Гирс
20
Краснов
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
20
Краснов
9
Теверов
33
Горбачик
33
Горбачик
9
Теверов
14
Червяков
37
Радиковский
37
Радиковский
14
Червяков
19
Гречихо
8
Демченко
8
Демченко
19
Гречихо
30
Джимет
7
Малашевич
7
Малашевич
30
Джимет
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
Остались в запасе
Витебск
Динамо Мн
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
10
Mikhail Osipov
ЦФ
Главный тренер
Максим Разумов
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
10
Mikhail Osipov
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Максим Разумов
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Витебск - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Динамо» Минск, 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»