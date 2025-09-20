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  • «Витебск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Витебск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 15:50
Витебск
20.09.2025, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
16' Я. Скибский
37' И. Бахар 38' М. Джимет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
17
Евгений Новых
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Максим Разумов
Динамо Мн
32
Иван Коновалов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
88
Даниил Песняк
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
10
Mikhail Osipov
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Никита Демченко
АП
29
Андрей Денисюк
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
3-4-1-2
77
Гущенко
22
Егоров
23
Наумов
15
22
Скибский
20
Краснов
26
Тихоновский
17
Новых
55
Гирс
14
Червяков
9
Теверов
3-2-3-1-1
32
Коновалов
67
Бегунов
26
Калинин
33
Ибрахим
42
Абдуллахи
6
Мякиш
17
Бахар
24
Вакулич
19
Гречихо
98
Подстрелов
30
Джимет
55
Гирс
88
Песняк
88
Песняк
55
Гирс
20
Краснов
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
20
Краснов
9
Теверов
33
Горбачик
33
Горбачик
9
Теверов
14
Червяков
37
Радиковский
37
Радиковский
14
Червяков
19
Гречихо
8
Демченко
8
Демченко
19
Гречихо
30
Джимет
7
Малашевич
7
Малашевич
30
Джимет
17
Бахар
10
Варданян
10
Варданян
17
Бахар
Остались в запасе
Витебск
Динамо Мн
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
10
Mikhail Osipov
ЦФ
Главный тренер
Максим Разумов
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
10
Mikhail Osipov
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
29
Андрей Денисюк
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Максим Разумов
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Витебск - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Динамо» Минск, 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Динамо» Минск

«Витебск» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Витебск
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